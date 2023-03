CNBC: Una mirada al interior de un condominio de $22.5 millones en Miami con increíbles comodidades de lujo

Este condominio de $22.5 millones en Miami abarca 6,200 pies cuadrados con cuatro habitaciones y cinco baños y medio.

Este condominio de $22.5 millones en Miami abarca 6,200 pies cuadrados con cuatro habitaciones y cinco baños y medio. Pero quizás más impresionante que lo que viene dentro de esas cuatro paredes es la alucinante lista de comodidades de primer nivel que viene con él.

El condominio de lujo está ubicado en el piso 48 de Turnberry Ocean Club Residences en Sunny Isles Beach, Florida, donde las comodidades promocionadas abarcan más de 70,000 pies cuadrados y 300 acres e incluyen todo, desde un parque acuático gigante hasta una cabaña frente al mar de $ 1.2 millones.

Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz La suite principal y balcón con vistas al Atlántico.

La ubicación privilegiada del edificio, entre el Océano Atlántico y el Canal Intracostero, significa que los apartamentos continuos que se extienden a todo lo largo del edificio, como la unidad 4803, actualmente a la venta, brindan dos vistas diferentes frente al mar y exigen una prima para los compradores que pagará más para ver salir el sol sobre una costa y ponerse sobre otra.

Las impresionantes comodidades del condominio lo ayudaron a romper un récord en octubre cuando un dúplex de $23 millones en el piso 50 se vendió por más de $3,850 por pie cuadrado, el precio por pie cuadrado más alto jamás alcanzado por un condominio en Sunny Isles Beach según South Florida corredor de bienes raíces Senada Adzem, quien recientemente llevó a CNBC a un recorrido por el edificio y la residencia de $22.5 millones en juego.

"Sunny Isles Beach es el epicentro de los desarrollos de marca de ultra lujo, y con toda la competencia tienen que diferenciarse con comodidades extraordinarias y marcas únicas para obtener una prima", dijo Adzem.

Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz Espectaculares vistas al mar desde el balcón orientado al este de la residencia.

Tomará algún tiempo desempacar todos los extras que se ofrecen a los residentes en 18501 Collins Avenue, ya que abarcan seis niveles dedicados a las comodidades dentro del edificio y se extienden al Turnberry Isle Country Club de 300 acres.

Los residentes obtienen un programa de membresía social en el club, que está a una milla de distancia e incluye dos campos de golf de clase mundial de 16 hoyos y un parque acuático gigante. El megapaquete de comodidades del condominio también se extiende a Fontainebleau Aviation, un centro privado de aviones corporativos en el cercano Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa locka, donde los residentes de Turnberry reciben los llamados "privilegios VIP". Y para los aficionados a los yates, hay acceso a Turnberry Marina, que puede atracar yates de hasta 180 pies de largo, según el sitio web de las residencias.

"Turnberry Ocean Club lleva consigo un prestigio perceptible", dijo Adzem, "Hay un factor 'eso' en juego, y la gente quiere ser parte de él".

El Sky Club de tres pisos del edificio comienza en el piso 30 y se extiende por aproximadamente 40,000 pies cuadrados. La ejecutiva de ventas del edificio, Sabine Otamendi, dijo a CNBC que la construcción del Sky Club costó 100 millones de dólares y que ninguna parte del edificio está abierta al público.

En el nivel 30 hay dos piscinas en voladizo, una para el amanecer y otra para el atardecer, además de un bar de jugos y batidos y salas de estar al aire libre con televisores.

DroneHub Media Una vista aérea de la piscina del amanecer en el piso 30, que se eleva a 333 pies sobre el nivel del mar.

El piso 31 está enteramente dedicado al bienestar, con un spa de servicio completo en el cielo, además de áreas de fitness en el interior y al aire libre, vestidores para hombres y mujeres, duchas de vapor y sauna.

Turnberry Ocean Club Residences El spa de servicio completo del Sky Club.

Turnberry Ocean Club Residences Dentro del gimnasio del Sky Club, donde las cintas de correr vienen con impresionantes vistas.

En el piso 32 hay un salón al atardecer con una bóveda de vinos, salas de estar, un comedor interior y una cocina de catering completa.

Turnberry Ocean Club Residences La bóveda de vinos y el salón del Sky Club.

Turnberry Ocean Club Residences Salón al aire libre al atardecer

También en el piso 32 se encuentra el llamado refugio para perros donde los perritos afortunados pueden disfrutar de las vistas al océano y hacer sus necesidades. También hay otra área para mascotas en la planta baja.

Turnberry Ocean Club Residences Retiro de mascotas al aire libre y área para pasear perros.

La lista de servicios sigue creciendo en los pisos uno, dos y tres, donde encontrará otra piscina y 31 cabañas con vista al mar.

Turnberry Ocean Club Residences La vista desde la piscina infinita frente al mar.

Hay un restaurante al aire libre junto a la piscina que sirve desayunos y almuerzos, junto con un restaurante de alta cocina y un piano bar en el tercer piso. Ese nivel también alberga una sala de proyección y dos suites de hotel para los invitados de los residentes. Fuera del vestíbulo hay un salón de café llamado Drip donde un barista sirve café y desayuno continental de cortesía los siete días de la semana.

Turnberry Ocean Club Residences Un barista atiende el salón de café en la planta baja del edificio, donde a los residentes se les ofrece café gratis y desayuno continental.

El vecindario frente a la playa solo se extiende alrededor de 1.8 millas cuadradas; para ese tamaño, hay 16 residencias de condominios de alta gama que compiten por compradores con unidades con un precio de más de $ 10 millones.

"Los proyectos de marca están de moda ahora, con arquitectos, diseñadores, spas y clubes de playa de renombre junto con comodidades y servicios de ultra lujo", dijo Adzem.

Entre los condominios de marca de alta gama en Sunny Isles Beach se encuentra Porsche Design Tower, que se encuentra al lado del Turnberry Ocean Club, Bentley Residences, Residences by Armani Casa, The Estates at Aqualina, Jade Signature y Ritz-Carlton. Residencias.

Vista aérea de la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach.

Estas son solo algunas de las comodidades destacadas que se utilizan para atraer compradores adinerados en algunos de esos edificios:

En Porsche Design Tower, se accede al estacionamiento en la unidad mediante un elevador de automóviles, también conocido como Dezervator, que lleva el nombre del desarrollador del edificio Gil Dezer. El servicio futurista lleva a los residentes y sus ruedas a su apartamento para que puedan estacionarse a unos pasos de la sala de estar.

Source: Dezer Development Los "Dezervators" llevan a los Porsche a sus unidades.

Dezer ha planeado un elevador de automóviles similar para su Bentley Residences de 63 pisos, aún por construir, donde cada hogar tendrá estacionamiento en el cielo de varias unidades, así como su propia piscina.

El proyecto se comercializa como la torre residencial frente al mar más alta de Estados Unidos. Entre las comodidades planificadas se encuentra un restaurante de alta cocina, bar de whisky, spa, gimnasio y jardines paisajísticos.

Bentley Residences Una representación del ascensor para automóviles planeado en Bentley Residences.

"Con cada nuevo proyecto, siempre estamos tratando de superarnos a nosotros mismos, por lo que las comodidades que imaginamos se han vuelto cada vez más exageradas", dijo Gil Dezer a CNBC.

Bentley Residences Una representación del ascensor para automóviles planeado en Bentley Residences.

"The Residences by Armani Casa", que Dezer también está desarrollando junto con Related Group, ofrecerá 35,000 pies cuadrados de comodidades que incluyen un gimnasio Armani, un spa de dos pisos e interiores diseñados bajo la dirección artística de Giorgio Armani con muebles Casa Armani según el sitio web.

Render de las Residencias por Armani Casa

"El horizonte de Sunny Isles Beach presenta algunas de las torres más emocionantes de todo Miami, y se ha convertido en un destino donde los desarrolladores pueden experimentar con la arquitectura, los conceptos de marca y las comodidades", dijo Dezer.

El vestíbulo diseñado por Lagerfeld en Estates at Acqualina.

The Estates at Aqualina, desarrollado por The Trump Group (sin relación con el expresidente) incluye un vestíbulo diseñado por el difunto diseñador de moda Karl Lagerfeld más "45,000 pies cuadrados de increíble", según el sitio web de la residencia.

Estates at Aqualina Marketing image of the FlowRider wave simulator.

Las comodidades aquí van desde una pista de patinaje sobre hielo hasta un simulador de carreras de Fórmula Uno, además de la llamada sala Wall Street Trader's Club y un simulador de surf FlowRider, en esencia, una máquina de olas que crea olas para que los residentes del edificio surfeen.

Estates at Aqualina Una imagen que representa la llamada habitación de Wall Street Trader de Aqualina.

Estates at Aqualina Una imagen de marketing de la pista de patinaje sobre hielo de Aqualina

Pero si prefieren dar un paseo en cuatro ruedas, los residentes pueden subirse a la casa-automóvil del edificio, que es un Rolls Royce de color rojo brillante.

Estates at Aqualina Foto de marketing del auto rojo Rolls Royce del condominio

"Sunny Isles Beach a veces se siente como si Dubai se encontrara con Las Vegas en el océano, solo de la mejor manera", dijo Adzem a CNBC.

Según los registros públicos, las principales ventas recientes del vecindario incluyeron un trato de $27 millones en Estates at Aqualina en 2021, que combinó dos penthouses a poco más de $3,100 el pie cuadrado, y un penthouse de $23.5 millones que se negoció el año pasado en Jade Signature por aproximadamente $1,840 el pie cuadrado.

Los tres listados más caros actualmente en el mercado también están en Estates at Aqualina: el precio más alto es una residencia de $ 85 millones que abarca 15,000 pies cuadrados en cuatro pisos y ofrece siete habitaciones y nueve baños y medio, según el Servicio de listado múltiple.

The Estates at Aqualina La piscina y cabañas en Aqualina.

A modo de comparación, el precio de venta promedio de un condominio de lujo, que representa el 10% superior de las ventas, en Miami Beach fue de poco menos de $5.4 millones, con un precio promedio por pie cuadrado de poco más de $1,960, según el Informe Elliman del cuarto trimestre de 2022.

Aquí hay una mirada más cercana a la residencia de $ 22.5 millones a la venta y algunas de las comodidades más que se ofrecen en las residencias Turnberry Ocean Club que baten récords:

Turnberry Ocean Club Residences El gran vestíbulo con vistas a la piscina y al océano.

En el centro de la residencia hay un comedor formal con cuatro paneles de madera con persianas del piso al techo que pueden pivotar para abrir o separar el espacio del gran salón. La unidad se vende llave en mano, incluidos todos los muebles, las obras de arte e incluso las sábanas, según Adzem, quien dijo: "solo traiga sus anteojos de sol".

Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz El comedor formal de la residencia.

La cocina incluye tres islas y viene equipada con gabinetes personalizados hechos en Italia y electrodomésticos alemanes de alta gama.

Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz La cocina está equipada con tres islas y gabinetes hechos en Italia.

Fuera de la cocina, una habitación familiar tiene vista al Canal Intracostero, con paneles de ventanas del piso al techo que se deslizan y se abren a uno de los dos balcones de las unidades.

Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz La habitación familiar y el balcón adyacente con vista al Canal Intracostero.

El baño principal cuenta con paredes y pisos revestidos de mármol blanco con una ducha de vapor que conecta los baños para él y para ella.

Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz El baño principal revestido de mármol y la ducha de vapor.

El vestidor en el dormitorio principal está hecho por la marca de diseño brasileña Onare y mezcla vidrio, cuero y espejos que parecen ligeramente ahumados. El ejecutivo de ventas del edificio, Otamendi, le dijo a CNBC que el costo total de los armarios personalizados en todo el apartamento superó los $350,000.

Turnberry Ocean Club Residences / Leo Diaz El vestidor del dormitorio principal.

La unidad 4803 se ofrece con una cabaña frente al mar de 250 pies cuadrados, que generalmente tiene un precio de alrededor de $ 1.2 millones, según Otamendi.

Una representación de una de las cabañas frente a la playa de Turnberry Ocean Club Residences. La estructura de 250 pies cuadrados tiene un precio de $ 1,2 millones.

Adzem le dijo a CNBC que si la unidad se vende por su precio de venta actual, los impuestos inmobiliarios más las cuotas de asociación de condominios totalizarían más de $ 500,000 por año.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ray Parisi para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.