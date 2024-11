La mayoría de los estadounidenses están preocupados por lo que le pueda pasar al Seguro Social cuando su fondo fiduciario de jubilación cruce la fecha de agotamiento proyectada para 2033, según una nueva encuesta de Bankrate.

Casi tres cuartas partes, el 73%, de los adultos no jubilados y el 71% de los adultos jubilados dicen que les preocupa no recibir sus beneficios si el fondo fiduciario se agota. La encuesta de octubre incluyó a 2,492 personas.

Según los resultados, esas preocupaciones cobran gran importancia para los estadounidenses mayores que aún no están jubilados. Eso incluye al 81% de los baby boomers que trabajan y al 82% de la Generación X a quienes les preocupa no recibir sus beneficios a la edad de jubilación si el fondo fiduciario se agota.

"Una vez que alguien contempla la perspectiva del fin de su empleo a tiempo completo, la gravedad de la necesidad de financiar esa parte de su vida se hace evidente", dijo Mark Hamrick, analista económico senior de Bankrate.

Aún así, la mayoría de los millennials y la Generación Z encuestados, un 69% y un 62%, respectivamente, están igualmente preocupados.

El Seguro Social depende de fondos fiduciarios para complementar sus pagos de beneficios mensuales que actualmente llegan a más de 72.5 millones de beneficiarios, incluidos los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario.

Si bien los impuestos sobre la nómina proporcionan un flujo constante de ingresos al programa, los fondos fiduciarios ayudan a complementar los controles de beneficios. Los actuarios del Seguro Social proyectan que el fondo del que depende el programa para pagar los beneficios de jubilación se agotará en 2033. En ese momento, se estima que el 79% de esos beneficios aún serán pagaderos.

Lo que los asesores financieros les dicen a sus clientes ahora

Los asesores financieros dicen que con frecuencia responden preguntas de los clientes sobre el futuro del Seguro Social. Y a menudo les dicen a sus clientes que, si es posible, es mejor esperar para reclamar los beneficios.

Los jubilados pueden reclamar los beneficios de jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años, aunque reciben una reducción permanente de por vida. Al esperar hasta la plena edad de jubilación (generalmente entre 66 y 67 años, según la fecha de nacimiento), las personas reciben el 100% de los beneficios que han obtenido.

Al retrasar la plena edad de jubilación hasta los 70 años, los jubilados pueden obtener un aumento anual del 8% en sus beneficios.

El cambio se aplica al Seguro de Ingreso Suplementario, o SSI (Supplemental Security Income), que proporciona cheques mensuales a adultos y niños discapacitados, ciegos o mayores de 65 años, y con escasos o nulos ingresos o recursos.

Al hablar con los clientes, George Gagliardi, planificador financiero certificado y fundador de Coromandel Wealth Strategies en Lexington, Massachusetts, dijo que les dice que es poco probable que los legisladores de Washington dejen la solvencia del Seguro Social sin abordar antes de la fecha límite para el agotamiento del fondo fiduciario.

Pero incluso si eso sucede, todavía tiene sentido retrasar el reclamo de los beneficios del Seguro Social hasta los 70 años, si es posible, a menos que exista una situación crítica en la que tenga sentido reclamarlo temprano, dijo.

“Mi conclusión es que no sabes cuánto tiempo vas a vivir”, dijo Gagliardi. "Pero básicamente lo que se quiere es apostar por la longevidad".

Los expertos dicen que los jubilados deben ser conscientes del riesgo de longevidad: la posibilidad de que sobrevivan sus ahorros.

El Seguro Social es un “seguro de longevidad indexado a la inflación”, dijo CFP David Haas, propietario de Cereus Financial Advisors en Franklin Lakes, Nueva Jersey. Cada año, los beneficios se ajustan automáticamente a la inflación, una característica que sería difícil de igualar al comprar un producto de seguro como una anualidad.

"Realmente no se puede conseguir eso en ningún otro lugar", dijo Haas.

Mientras que más de una cuarta parte (28%) de los adultos no jubilados en general esperan depender “muy” del Seguro Social durante la jubilación, las personas mayores esperan depender más del programa, según Bankrate. La encuesta encontró que el 69% de los baby boomers no jubilados y el 56% de los de la Generación X no jubilados esperan depender del programa.

Para evitar depender del Seguro Social para la mayor parte de sus ingresos durante la jubilación, debe ahorrar antes y durante más tiempo, dijo Haas.

"Necesita acumular sus ahorros durante un período más largo y luego será flexible", dijo Haas.

Sin duda, apuntalar unos ahorros a largo plazo no es una preocupación prioritaria para muchos estadounidenses ahora, ya que muchos enfrentan desafíos relacionados con el costo de vida. Una encuesta electoral separada de Bankrate encontró que las tres principales preocupaciones económicas ahora son la inflación, los costos de la atención médica y la asequibilidad de la vivienda.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lorie Konish para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.