Asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra

Washington. D.C.- Un pequeño asteroide cercano a la Tierra (o NEA por sus siglas en inglés) visitará brevemente el vecindario de nuestro planeta este jueves 24 de septiembre. De acuerdo a la NASA, el objeto rocoso pasará a una distancia de aproximadamente 13,000 millas sobre la superficie terrestre.

El asteroide se acercará por debajo del anillo de satélites geoestacionarios que orbitan a unas 22,000 millas de la Tierra. Basados en su brillo, los científicos estiman que "2020 SW" tiene aproximadamente de 15 a 30 pies de ancho, o aproximadamente el tamaño de un pequeño autobús escolar.

Aunque no está en una trayectoria de impacto con la Tierra, si lo estuviera, la roca espacial casi con seguridad se desintegraría en lo alto de la atmósfera, convirtiéndose en un meteoro brillante conocido como bola de fuego.

"Hay una gran cantidad de asteroides diminutos como este, y varios de ellos se acercan a nuestro planeta tan cerca como este varias veces al año", dijo Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California. "De hecho, los asteroides de este tamaño impactan nuestra atmósfera a una tasa promedio de aproximadamente una vez al año o dos".

Después de que el asteroide "2020 SW" fuera descubierto el 18 de septiembre por UN proyecto de detección de asteroides (Catalina Sky Survey en Arizona, el cual es financiado por la NASA) las observaciones de seguimiento confirmaron su trayectoria orbital con una alta precisión, descartando cualquier posibilidad de impacto.

Los científicos de CNEOS determinaron que hará su aproximación más cercana a las 4:12 a.m. PDT (7:12 a.m. EDT) el 24 de septiembre sobre el sureste del océano Pacífico. Después de la aproximación, el asteroide continuará su viaje alrededor del Sol, y no regresará a las cercanías de la Tierra hasta 2041, cuando hará un sobrevuelo mucho más distante.

En 2005, el Congreso asignó a la NASA el objetivo de encontrar el 90% de los asteroides cercanos a la Tierra que tengan un tamaño de unos 460 pies o más. Estos asteroides más grandes representan una amenaza mucho mayor si impactaran, y pueden detectarse mucho más lejos de la Tierra, porque simplemente son mucho más brillantes que los pequeños.

Se cree que hay más de 100 millones de pequeños asteroides como "2020 SW", pero son difíciles de descubrir a menos que se acerquen mucho a la Tierra.