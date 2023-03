“We ❤️ NYC”: el eslogan icónico de los 70 se actualiza celebrando la Gran Manzana

NUEVA YORK -- "No es solo un eslogan, no es un logotipo. Es un espíritu".

Ese es el mensaje que la gobernadora Kathy Hochul transmitió junto con el alcalde Eric Adams el lunes ante una multitud en Times Square, donde los políticos ayudaron a lanzar una nueva campaña publicitaria basada en el icónico eslogan "I Love New York" de la década de 1970.

En su forma actualizada, la iniciativa "We Love New York City" espera inspirar el compromiso cívico y comunitario, y movilizar a los neoyorquinos para que se involucren más en sus vecindarios.

La campaña de dos años es una colaboración entre Hochul, Adams y Partnership for New York City diseñada para celebrar "lo que hace grande a la Ciudad de Nueva York" y reforzar los esfuerzos para recuperar a la ciudad de los contratiempos causados por la pandemia.

“Esta ciudad superó los días más oscuros de la pandemia gracias al trabajo desinteresado de los neoyorquinos todos los días, y si cada uno de nosotros dedica solo una hora a la semana en un acto de servicio, el resultado será transformador”, dijo Adams en un comunicado.

A través de una serie de asociaciones en toda la ciudad, los organizadores de la campaña ven una oportunidad para mejorar la seguridad pública, además de apoyar a las pequeñas empresas. Las iniciativas planificadas incluyen limpiezas comunitarias, eventos del Día de la Tierra, campañas de voluntariado, entre otras activaciones.

"We Love New York City" es una adaptación de la campaña "I Love New York" diseñada por Milton Glaser.

"Mira en tus libros de historia, esta ciudad estaba sitiada, ni siquiera podían mantener las luces encendidas. Literalmente, la luz se iba sin parar. Se hablaba de una bancarrota. La gente no venía aquí, la gente se fue de aquí", dijo Hochul.

"El crimen estaba en niveles récord, y un par de personas, uno de ellos un empleado estatal que trabajaba para el Departamento de Comercio, tuvo una idea: ¿qué pasaría si tuviéramos un logotipo, una campaña que celebrara el amor que la gente tiene por el estado, recordarle a la gente lo que hay que amar de Nueva York. Y así se lanzó la campaña 'I Love New York'".