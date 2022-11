The Tongue of The Flame: una obra que combina danza y teatro

NUEVA YORK -- Los amantes del arte en la Ciudad de Nueva York podrán disfrutar de una obra que combina danza y teatro con los bailarines internacionales Daniel Fetecua Soto y Blakeley White-McGuire.

Ambos hacen parte de The Tongue of the Flame que regresa para presentarse el 18 y 19 de noviembre en el Westbeth Studio Theatre. Además, la obra se bailará por primera vez con música original creada por el compositor colombiano Pablo Mayor.

The Tongue of the Flame es un proyecto de C.A.V.E.S., un laboratorio de danza teatro formado en 2021 por Daniel Fetecua Soto y Blakeley WhiteMcGuire a través del cual los artistas se comprometen con: Compasión en la creación artística, vulnerabilidad en la colaboración, emoción en la creación y sensualidad en la presentación de todos sus bailes y colaboraciones comunitarias.

Sobre la base de sus carreras con las icónicas compañías de danza moderna de Martha Graham y José Limón, los artistas trascienden el género en esta pieza de 40 minutos que explora explícitamente el control, la sumisión y el cuidado.

La obra, que incluye desnudez, se estrenó durante el confinamiento debido al COVID-19 en Nueva York, y luego fue en una gira por Medellín, Colombia, antes de regresar a Nueva York para esta iteración final con música original.

Blakeley White-McGuire es oriunda del sur de Louisiana y actualmente se encuentra en Nueva York con diferentes roles como artista creativa, bailarina, coreógrafa, educadora y escritora. Ha recibido elogios de la crítica internacional como bailarina principal de la compañía Martha Graham Dance, donde su repertorio incluye Lamentation y Errand into the Maze, recibiendo el prestigioso premio Positano Premia La Danza por danza contemporánea. Es descrita en el The New York Times como un bailarina de "técnica poderosa, instinto dramático y una agalla moderna atractiva", Blakely también ha aparecido en muchas obras de coreógrafos contemporáneos internacionales.

Por su parte, Daniel Fetecua Soto, de Colombia y residente de Nueva York, trabaja en coreografía y actuación de danza, programación cultural y educativa, y como productor de festivales de teatro y arte, entre los que destaca Latitudes Dance Festival, que promueve y presenta compañías nativas latinoamericanas e internacionales. Soto bailó como solista con la compañía de danza José Limón de 2006 a 2016 en papeles que incluyen Day on Earth, The Emperor Jones y Chaconne. Ha aparecido como invitado en La consagración de la primavera y Tannhauser de Pina Bausch.

El músico colombiano Pablo Mayor es ante todo un creador cuyas composiciones y conceptos creativos forjan un nuevo territorio en el panorama global de la música latinoamericana contemporánea. Su versatilidad abarca desde su creación de la Orquesta de Folklore Urbano "El Barrio Project - SALSA" hasta "Untold Tales", un trabajo multidisciplinario inspirado en historias de inmigrantes de todo el mundo, hasta colaboraciones de música y danza con Daniel Fetecua Soto. Sus composiciones se presentan en el software Pulse Latino de Berklee City Music en ritmos de América del Sur y México, y ha viajado por América Latina con el programa educativo de Berklee, estableciendo conexiones entre la educación musical y las raíces culturales de un país.

