¿Sabías que Nueva Jersey fue la cuna del cine en EEUU? Aquí en qué ciudad y cómo la industria renace en el estado

El gobernador Phil Murphy ha anunciado en los últimos meses grandes inversiones en el estado relacionadas a esta industria. Por ejemplo, Netflix desarrollará una instalación de producción de vanguardia en el antiguo campus de Fort Monmouth en el condado de Monmouth. Además, el gasto total en producción de cine en el estado superó los $ 650 millones de dólares en 2022.

Lo que muchos no sabes, es que una ciudad de Nueva Jersey cumplió un papel fundamental en la historia del cine en los Estados Unidos. De hecho, fue en el Estado Jardín que nació la industria cinematográfica moderna, no Hollywood como la mayoría podría pensar.

Se trata de la ciudad de Fort Lee, que queda justo cruzando el popular puente del Washington Bridge frente a la Ciudad de Nueva York. Esta ciudad fue considerada la meca del cine mudo en el país.

NUEVA JERSEY-- La industria del cine en Nueva Jersey se hace cada vez más fuerte y el estado se estaría convirtiendo en el "Hollywood" de la costa este de Estados Unidos.

El gobernador Phil Murphy ha anunciado en los últimos meses grandes inversiones en el estado relacionadas con esta industria. Por ejemplo, el demócrata dio a conocer a finales de 2022 que Netflix desarrollará una instalación de producción de vanguardia en el antiguo campus de Fort Monmouth en el condado de Monmouth, transformando una propiedad que ha estado en gran parte desocupada durante más de una década en un motor económico que se estima creará más de 1,500 empleos de producción permanentes y más de 3,500 empleos relacionados con la construcción en el estado.

Por otro lado, la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (NJEDA) anunció días después la concesión de la primera designación de Studio Partner en virtud de la Ley de Empleos de Medios Digitales y Cine del Estado Jardín. La designación fue otorgada a Lions Gate Films Inc., que arrendará espacio en el estudio de Newark que Great Point Studios está construyendo actualmente, luego de la aprobación de la Junta de NJEDA.

Además, el gobernador Phil Murphy y la Comisión de Cine y Televisión de Nueva Jersey revelaron en enero que el gasto total en producción de cine en el estado superó los $ 650 millones de dólares en 2022, lo que sobrepasó el récord anterior de $ 500 millones establecido para 2021. El anuncio se produjo al comienzo de una serie de reuniones en California entre el gobernador Murphy y las industrias del cine, la televisión y la tecnología.

Todas estas noticias son positivas para un estado que se convertiría en una fuente primordial en la creación de productos cinematográficos y de cine.

Lo que muchos no sabes, es que una ciudad de Nueva Jersey cumplió un papel fundamental en la historia del cine en los Estados Unidos. De hecho, fue en el Estado Jardín que nació la industria cinematográfica moderna, no Hollywood como la mayoría podría pensar.

¿Cuál ciudad de Nueva Jersey fue la cuna del cine en EEUU?

Se trata de la ciudad de Fort Lee, que queda justo cruzando el popular puente del Washington Bridge frente a la Ciudad de Nueva York. Esta ciudad fue considerada la meca del cine mudo en el país.

Para empezar, como lo explican documentos de Nueva Jersey, las películas cinematográficas fueron inventadas y producidas por primera vez en Laboratorio y estudio de Thomas Edison en West Orange. Fort Lee se convirtió en un sitio clave para la producción cinematográfica temprana.

Durante la década de 1910, las películas impregnaron todos los aspectos de la vida en esta comunidad suburbana de Nueva Jersey. Cineastas como D.W. Griffith, Mary Pickford y Mack Sennett importaron compañías de actuación enteras a través del río Hudson para posar contra los Palisades durante lo que se conoció como la "era de Nickelodeon".

Theda Bara, "Fatty" Arbuckle y Douglas Fairbanks trabajaron en las filas de grandes estudios de invernadero que surgieron en esta próspera ciudad cinematográfica y las comunidades vecinas, y los impuestos, los ingresos de los estudios y laboratorios llenaron las cuentas bancarias municipales.

Pero justo cuando las instalaciones de producción de Fort Lee cobraban fuerza, Nestor Studios de Bayonne, Nueva Jersey, construyó el primer estudio en Hollywood, CA en 1911. Nestor Studios luego se fusionó con Universal Studios.

El tiempo más hospitalario y rentable de California condujo al eventual cambio de prácticamente del cine a la costa oeste en la década de 1930. Fort Lee, la ciudad cinematográfica que una vez fue aclamada como el centro de la industria cinematográfica de los EEUU languideció. Los escenarios que alguna vez llenaron Paramount y Universal fueron arrendados por productores independientes o utilizados como talleres de pintura por artistas escénicos de Broadway. La mayor parte de la historia del cine de Fort Lee poco a poco desapareció.

¿Qué películas se grabaron en Fort Lee?

Según la Comisión de Cine de Fort Lee este es el orden cronológico de la historia:

1900: El actor de Broadway y residente de Coytesville, Maurice Barrymore, realizó un evento benéfico para recaudar dinero para construir una estación de bomberos para la Compañía #2 en Washington Avenue en Coytesville. Su hijo, John, de 18 años, debuta como actor en este evento benéfico. Barrymore también realizó otra recaudación de fondos para la compra de uniformes para la Compañía #2.

El actor de Broadway y residente de Coytesville, Maurice Barrymore, realizó un evento benéfico para recaudar dinero para construir una estación de bomberos para la Compañía #2 en Washington Avenue en Coytesville. Su hijo, John, de 18 años, debuta como actor en este evento benéfico. Barrymore también realizó otra recaudación de fondos para la compra de uniformes para la Compañía #2. 1907 : Rescued from an Eagle’s Nest de Thomas Edison fue filmado en Fort Lee Palisades. Características de la película D.W. El primer papel protagónico de Griffith como actor, después de haber aparecido en pequeños papeles en varias películas ahora identificadas.

: Rescued from an Eagle’s Nest de Thomas Edison fue filmado en Fort Lee Palisades. Características de la película D.W. El primer papel protagónico de Griffith como actor, después de haber aparecido en pequeños papeles en varias películas ahora identificadas. 1908 : La comedia The Curtain Pole de Biograph (dirigida por D.W. Griffith y con Mack Sennett), filmada en las calles de Fort Lee (Main Street). IMP (Independent Motion Picture Company, que más tarde se unió a otras independientes para formar Universal) rodó la primera película en Coytesville, Hiawatha.

: La comedia The Curtain Pole de Biograph (dirigida por D.W. Griffith y con Mack Sennett), filmada en las calles de Fort Lee (Main Street). IMP (Independent Motion Picture Company, que más tarde se unió a otras independientes para formar Universal) rodó la primera película en Coytesville, Hiawatha. 1909: D. W. Griffith dirigió a Mary Pickford en The Lonely Villa en Fort Lee. La película encarnó el primer uso sofisticado de Griffith de la técnica de "corte transversal", o el recorte, para generar tensión. Champion Film Company, el primer estudio de cine permanente en el área de Fort Lee-Coytesville, se convirtió en el centro de producción más activo de Nueva Jersey. Ubicado en un área remota de Coytesville, al norte de Fort Lee, para evadir a los detectives de Motion Picture Patents Company Trust. Champion fue una de las empresas que se unió a la fundación de Universal Film Manufacturing Company en 1912 (Carl Laemmle fue la fuerza impulsora detrás de esto y se desempeñó como director de Universal Studios hasta 1936).

D. W. Griffith dirigió a Mary Pickford en The Lonely Villa en Fort Lee. La película encarnó el primer uso sofisticado de Griffith de la técnica de "corte transversal", o el recorte, para generar tensión. Champion Film Company, el primer estudio de cine permanente en el área de Fort Lee-Coytesville, se convirtió en el centro de producción más activo de Nueva Jersey. Ubicado en un área remota de Coytesville, al norte de Fort Lee, para evadir a los detectives de Motion Picture Patents Company Trust. Champion fue una de las empresas que se unió a la fundación de Universal Film Manufacturing Company en 1912 (Carl Laemmle fue la fuerza impulsora detrás de esto y se desempeñó como director de Universal Studios hasta 1936). 1912: D. W. Griffith dirigió a Mary Pickford, Lionel Barrymore, Dorothy Gish y Lillian Gish en The New York Hat, escrita por Anita Loos y filmada en Washington Avenue en Coytesville y Main Street en Fort Lee.

D. W. Griffith dirigió a Mary Pickford, Lionel Barrymore, Dorothy Gish y Lillian Gish en The New York Hat, escrita por Anita Loos y filmada en Washington Avenue en Coytesville y Main Street en Fort Lee. 1913: Herbert Brenon dirige King Baggot en Dr. Jekyll and Mr. Hyde para IMP-Universal, la primera de muchas grandes películas de terror estrenadas por ese estudio.

Herbert Brenon dirige King Baggot en Dr. Jekyll and Mr. Hyde para IMP-Universal, la primera de muchas grandes películas de terror estrenadas por ese estudio. 1915: La famosa actriz "vam" Theda Bara hizo su debut cinematográfico en A Fool There Was, filmada en Fox/Willat Studio en Linwood Avenue.

La famosa actriz "vam" Theda Bara hizo su debut cinematográfico en A Fool There Was, filmada en Fox/Willat Studio en Linwood Avenue. 1918 : Les Miserables, una producción de Fox Studio, presentó el escenario al aire libre más grande jamás construido en Fort Lee. Este estudio también produjo la épica Historia de dos ciudades en 1917. (La película se ha considerado perdida durante mucho tiempo, pero el miembro de la Comisión Richard Koszarski encontró recientemente una copia en Varsovia, Polonia; FLFC está negociando actualmente para llevar la película a la Estados Unidos para que pueda financiar la restauración).

: Les Miserables, una producción de Fox Studio, presentó el escenario al aire libre más grande jamás construido en Fort Lee. Este estudio también produjo la épica Historia de dos ciudades en 1917. (La película se ha considerado perdida durante mucho tiempo, pero el miembro de la Comisión Richard Koszarski encontró recientemente una copia en Varsovia, Polonia; FLFC está negociando actualmente para llevar la película a la Estados Unidos para que pueda financiar la restauración). 1919 : El pionero cineasta afroamericano Oscar Micheaux filma Within Our Gates en Fort Lee, presentando la otra cara del The Birth of a Nation de Griffith de 1915 al presentar la perspectiva negra.

: El pionero cineasta afroamericano Oscar Micheaux filma Within Our Gates en Fort Lee, presentando la otra cara del The Birth of a Nation de Griffith de 1915 al presentar la perspectiva negra. 1922 : Los hermanos Marx aparecieron en su primera película, Humor Risk, filmada en Fort Lee. La película tuvo una proyección en el Bronx y se perdió poco después. Groucho Marx afirmó en la década de 1970 que pagaría miles de dólares para recuperar la película.

: Los hermanos Marx aparecieron en su primera película, Humor Risk, filmada en Fort Lee. La película tuvo una proyección en el Bronx y se perdió poco después. Groucho Marx afirmó en la década de 1970 que pagaría miles de dólares para recuperar la película. 1928: El 13 de agosto, WRNY en Coytesville se convirtió en la primera estación en transmitir una imagen de televisión, una imagen cuadrada de 1.5 pulgadas del rostro de una mujer, a la ciudad de Nueva York, donde la ven 500 personas.

El 13 de agosto, WRNY en Coytesville se convirtió en la primera estación en transmitir una imagen de televisión, una imagen cuadrada de 1.5 pulgadas del rostro de una mujer, a la ciudad de Nueva York, donde la ven 500 personas. 1930: Como resultado de las leyes contra incendios más estrictas vigentes en Manhattan después de que se incendiara el estudio Pathé, RKO trasladó la producción de W.C. El primer “talkie” de Fields, The Golf Specialist, desde su estudio de 24th Street hasta Ideal Studio en Hudson Heights.

Como resultado de las leyes contra incendios más estrictas vigentes en Manhattan después de que se incendiara el estudio Pathé, RKO trasladó la producción de W.C. El primer “talkie” de Fields, The Golf Specialist, desde su estudio de 24th Street hasta Ideal Studio en Hudson Heights. 1931: Primera versión “talking” de Alicia en el País de las Maravillas, protagonizada por Ruth Gilbert, filmada en Metropolitan Studios.

Primera versión “talking” de Alicia en el País de las Maravillas, protagonizada por Ruth Gilbert, filmada en Metropolitan Studios. 1947 : 20th Century Fox regresa a la ciudad donde nació para rodar interiores para el clásico del cine negro Kiss of Death en la Academia Holy Angels, al otro lado de la calle de su antiguo estudio.

: 20th Century Fox regresa a la ciudad donde nació para rodar interiores para el clásico del cine negro Kiss of Death en la Academia Holy Angels, al otro lado de la calle de su antiguo estudio. 1948: Oscar Micheaux rueda su última película, The Betrayal, en Fort Lee.

Mira aquí un mapa de los lugares históricos.

¿Dónde puedo aprender más sobre la historia del cine en Fort Lee?

El Barrymore Film Center es un cine, museo de cine y archivo de 260 asientos dedicado al papel que desempeñó Fort Lee, Nueva Jersey, como lugar de nacimiento de la industria cinematográfica estadounidense. Las personas pueden ver películas de la época y aprender sobre el papel de una ciudad que muchos desconocen como primordial en el Séptimo Arte. Para visitar el museo y aprender más detalles de la historia de Fort Lee ir aquí.