Regresa el festival SummerStage con docenas de espectáculos gratuitos a NYC

El festival de artes escénicas al aire libre más grande de la Ciudad de Nueva York, SummerStage, regresará este verano a los cinco condados con docenas de espectáculos gratuitos para visitar en doce parques comunitarios.

SummerStage de Capital One City Parks Foundation ofrecerá casi 90 conciertos gratuitos, espectáculos de danza, proyecciones de películas y talleres de arte en Central Park y los parques de los vecindarios.

La programación de la temporada celebrará el renacimiento y la cultura de la ciudad con más de 200 artistas en géneros únicos, como reggae, pop, global, indie rock, afrobeat, soul y más.

Durante esa programación estará el Latin Alternative Music Conference que traerá artistas latinos como Carla Morrison. Además de ChocQuibTown

"Asistir a un espectáculo de SummerStage es como hacer un viaje alrededor del mundo: presentamos sonidos de lugares tan lejanos como Australia, Ghana, Brasil y Francia que reflejan la perspectiva mundial de nuestra ciudad, al mismo tiempo que presentamos los favoritos locales que reflejan claramente los géneros de Nueva York como el hip-hop, la salsa y el jazz", dijo Heather Lubov, directora ejecutiva de City Parks Foundation, a nuestra cadena hermana NBC New York.

Con un enfoque en la diversidad y la inclusión, el festival del año pasado contó con poco más del 50 % de artistas femeninas o no binarias y el 95 % se identificó como BIPOC.

La noche de apertura está programada para el 11 de junio en Central Park con el legendario pianista y compositor de jazz Herbie Hancock en asociación con el Blue Note Jazz Festival.

El Festival de Jazz Charlie Parker de tres días también regresará para su trigésimo año en Tompkins Square Park en East Village.

“Estamos muy contentos de estar de vuelta en los parques de los vecindarios locales después de una pausa de dos años y de poder construir una vez más nuestra sala de conciertos insignia recientemente renovada en Central Park”, dijo Lubov.

Los aspectos más destacados de este año incluyen a los artistas Caribou, Waxahatchee, MC Solaar, Carla Morrison, Ana Tijoux y Tony Vega. Los conciertos benéficos para ayudar a apoyar estas actuaciones gratuitas contarán con Modest Mouse, Belle & Sebastian, Fitz and The Tantrums, George Clinton y Trombone Shorty.

Además de la música, SummerStage tendrá una proyección gratuita al aire libre en Marcus Garvey Park el 17 de junio del documental ganador de premios Oscar y Grammy "Summer of Soul (… Or, When the Revolution Could Not Be Televised)", para recordar Juneteenth.

En asociación con Rooftop Films, SummerStage proyectará cortometrajes internacionales antes de los espectáculos de Central Park de esta temporada.

