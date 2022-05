¿Quieres visitar Six Flags? Regresa autobús exprés del NJ Transit con salida desde NYC y Newark

Buenas noticias para los amantes de los parques de diversiones.

Si vives en la Ciudad de Nueva York o cerca de Newark en Nueva Jersey a partir de este sábado 28 de mayo, justo para el fin de semana del Día de los Caídos, el NJ Transit empezará a ofrecer el servicio de autobús exprés al parque de diversiones de Six Flags.

Las personas que quieran visitar este lugar de atracciones, conocido por sus montañas rusas, podrán tomar el autobús exprés 308 desde la terminal de autobuses de Port Authority y la estación de Newark Penn a partir del sábado. El autobús solo realizará estas dos paradas y llevará a los usuarios hasta Six Flags.

El autobús operara hasta el lunes 5 de septiembre de 2022 (y nuevamente para Fright Fest).

Los boletos del autobús 308 se deben comprar el día del viaje en las ventanillas de boletos de NJ TRANSIT y no se pueden comprar a través de la aplicación. Las tarifas Family SuperSaver, pases mensuales y de estudiante, boletos de 10 viajes y otros tipos de boletos no son válidos para este autobús.

Six Flags Great Adventure celebra la mayor variedad de mejoras en los casi 50 años de historia de los parques, mejoras sólidas en la experiencia de los visitantes, nuevos restaurantes, atracciones y eventos. La inversión de Six Flags presenta esfuerzos de embellecimiento y modernización en todo el parque temático de clase mundial, mayor capacidad y operaciones optimizadas en atracciones y servicio de alimentos. La reintroducción de varias atracciones populares para temerarios incluye una sección Jr. Thrillseekers llena de acción, el regreso de Medusa (anteriormente BIZARRO™), la primera montaña rusa del mundo sin piso y con riel superior, y la épica, sin piso, estilo telesilla BATMAN™ The ¡Ride.

Hurricane Harbor, uno de los parques acuáticos más grandes del noreste, cuenta con ocho complejos de toboganes y más de 25 toboganes emocionantes de alta velocidad, una piscina de olas embravecidas de un millón de galones, un río lento de media milla y un gran parque acuático para niños. Hurricane Harbor está abierto los fines de semana hasta el 12 de junio, incluido el Día de los Caídos, el lunes 30 de mayo, y luego todos los días del 17 de junio al Día del Trabajo, el lunes 5 de septiembre de 2022.

