¿Pickleball cerca de mí? Central Park ahora tiene 14 canchas para el deporte: qué saber

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York es la meca de muchas cosas. Ahora puede agregar pickleball a la lista.

La instalación de pickleball más grande del noreste se inauguró el viernes en la pista Wollman Rink de Central Park, una transformación de meses de duración que ofrecerá a los jugadores de todos los niveles acceso al popular deporte revivido y ahora tendencia mundial.

La pista se ha convertido en 14 canchas de pickleball que ofrecen 196 horas de juego al día, según CityPickle, que está a cargo de la instalación y celebró con una ceremonia de inauguración el viernes. Cada cancha puede acomodar de cuatro a ocho personas a la vez. El horario de atención es de 7 a.m. a 9 p.m. a diario. La instalación permanece hasta el 9 de octubre.

Pickleball explotó en popularidad el año pasado, gracias en parte al apoyo de jugadores como LeBron James, Tom Brady y más de 36 millones de estadounidenses. Es el deporte de más rápido crecimiento en los EEUU, dice CityPickle.

¿Confundido acerca de lo que es? CityPickle explica: "Combina elementos de tenis, bádminton y ping-pong en una cancha del tamaño de un bádminton que requiere una red, una paleta y una pelota de wiffle. Disfrutar de un día de pickleball no requiere ningún conocimiento previo del juego".

Genial, no se requieren conocimientos previos existentes: ¿Dónde podemos registrarnos?

Puede simplemente presentarse en Central Park e intentar conseguir una cancha, pero CityPickle recomienda reservar con anticipación. Las visitas sin cita previa están sujetas a disponibilidad. ¿Cuánto cuesta? Tienes opciones:

Reservas de cancha (hasta 8 jugadores) : $80 por cancha por hora (fuera de horas pico) / $120 por cancha por hora (horas pico)

: $80 por cancha por hora (fuera de horas pico) / $120 por cancha por hora (horas pico) Juego abierto : $20 por jugador por hora (fuera de horas pico) / $30 por jugador por hora (horas pico)

: $20 por jugador por hora (fuera de horas pico) / $30 por jugador por hora (horas pico) Juego comunitario : $ 5 por jugador por hora (¡paletas de alquiler gratis incluidas!)

: $ 5 por jugador por hora (¡paletas de alquiler gratis incluidas!) Clínica: $40 por jugador por hora

Las horas pico son de 7 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a las 9 p.m. de lunes a jueves y todo el día viernes, sábado y domingo. Las horas de menor actividad son de 10 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves.

CityPickle Aquí hay una vista aérea de la transformación de Wollman Rink.

¿Tienes más preguntas? Consulte la página de preguntas frecuentes de CityPickle aquí.

CityPickle ha ejecutado instalaciones emergentes similares en Hudson Yards y el TWA Hotel. Planea abrir una ubicación permanente esta primavera en sus instalaciones de Long Island City, que contará con un bar y un restaurante junto con canchas cubiertas.

Aquí hay un adelanto de ese: