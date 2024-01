NYC ofrece descuentos en Broadway, restaurantes y atracciones: aquí cómo puedes ahorrar

Lo que debes saber El Programa Invierno en Nueva York 2024, o Winter Outing, que empieza el 16 de enero y va hasta el 4 de febrero, ofrece descuentos en diversas experiencias en los cinco condados.

Incluye menús especiales durante la Semana del Restaurante de Nueva York en más de 600 restaurantes, entradas 2 por 1 para 24 espectáculos de la Semana de Broadway en Nueva York y entradas 2 por 1 para más de 60 museos, atracciones, tours y eventos artísticos para la Semana de Imperdibles de Nueva York.

en más de 600 restaurantes, entradas 2 por 1 para 24 espectáculos de la y entradas 2 por 1 para más de 60 museos, atracciones, tours y eventos artísticos para la Aquí te explicamos sobre cada programa y cómo hacer las reservaciones a partir del 9 de enero.

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York se caracteriza por ofrecer una inmesidad de actividades y eventos dependiendo de la temporada. Y el invierno no se queda atrás.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Y es que los amantes de la buena comida, los espectáculos de Broadway y las atracciones de la Gran Manzana pronto podrán disfrutar de esta gama de oportunidades con descuentos únicos que les ayudará con sus bolsillos mientras disfrutan de lo mejor de la ciudad.

El Programa Invierno en Nueva York 2024, o Winter Outing, que empieza el 16 de enero y va hasta el 4 de febrero, ofrece descuentos en diversas experiencias en los cinco condados. Incluye menús especiales durante la Semana del Restaurante de Nueva York en más de 600 restaurantes, entradas 2 por 1 para 24 espectáculos de la Semana de Broadway en Nueva York y entradas 2 por 1 para más de 60 museos, atracciones, tours y eventos artísticos para la Semana de Imperdibles de Nueva York.

Aquí te explicamos sobre cada programa y cómo hacer las reservaciones.

Semana de Restaurantes de NYC (NYC Restaurant Week):

Las personas pueden reservar su participación en los restaurantes a partir del martes 9 de enero. Este programa brinda la oportunidad de disfrutar de almuerzos de dos platos y cenas de tres platos a precios fijos de $30, $45 y $60 en más de 600 restaurantes distribuidos en los cinco condados.

Para acceder a la lista completa de restaurantes participantes y realizar reservas, se puede visitar nyctourism.com/restaurantweek. Además, es posible filtrar los restaurantes según la "ubicación", "cocina", "semanas participantes", "tipos de comidas", "accesibilidad" y más.

Semana de Broadway de NYC (NYC Broadway week)

Este programa especial ofrece la oportunidad de adquirir boletos 2 por 1 para 24 espectáculos destacados durante este invierno. Entre los shows participantes se encuentran:

& Juliet. A Beautiful Noise. The Neil Diamond Musical. Aladdín. Apropiado. Regreso al Futuro. El Libro de Mormón. Chicago. Días de Vino y Rosas. ¡Gutenberg! El Musical. Hadestown. Hamilton. Harmony. Harry Potter y el Niño Maldito. How to Dance in Ohio. Kimberly Akimbo. El Rey León. MJ The Musical. Monty Python's Spamalot. Moulin Rouge! The Musical. Oración por la República Francesa. Purlie Victorious. Six The Musical. Sweeney Todd. Wicked.

Los boletos están disponibles para su reserva en nyctourism.com/broadwayweek, donde es posible filtrar los espectáculos participantes por categorías como 'Comedia', 'Drama', 'Apto para niños', 'Musical', 'Obra' y 'Ganador del Premio Tony'.

NYC Must-See Week

NYC Must-See Week ofrece boletos 2 por 1 para más de 60 museos, atracciones, artes escénicas y recorridos durante este invierno. Entre los participantes de este año se incluyen Alvin Ailey American Dance Theater, Carnegie Hall, Empire State Building Observatory, Jazz at Lincoln Center, The Metropolitan Opera, New York Botanical Garden, Kings County Distillery, Museum of Broadway, Museum of Modern Art, Museum of the Moving Image, The Rink at Rockefeller Center, The Whitney Museum of American Art, entre otros.

Una lista completa de participantes y boletos se encuentra disponible en nyctourism.com/mustseeweek. Los participantes pueden ser ordenados utilizando filtros que incluyen 'Ubicación: Distrito y Vecindario' y 'Categoría: Atracciones y Recorridos, Artes Escénicas, Museos y Galerías, y Vida Nocturna'.