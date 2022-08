NYC lanza guía para explorar los rincones de Staten Island: aquí los detalles

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York lanzó este año una campaña para incentivar a las personas a disfrutar de los cinco condados como todos unos neoyorquinos.

La campaña, que lleva por nombre Get Local NYC o Vuélvete Neoyorquino y organizada por NYC & Company, la organización oficial de turismo de la ciudad, lanza cada mes una guía por condado para que las personas los exploren de manera local.

La primera guía fue lanzada con el condado de Brooklyn, luego fue el turno para El Bronx y ahora le toca a Staten Island.

En esta ocasión la ciudad invita a los locales y visitantes a explorar Staten Island Like a New Yorker con una amplia variedad de atracciones.

Bien sea que llegues a Staten Island en ferry o automóvil, hay varios planes para disfrutar de este condado, desde el Zoológico de Staten Island hasta el Museo de los Niños. Hasta los amantes de la historia querrán visitar la Casa de Conferencias, donde Ben Franklin y John Adams intentaron negociar la paz con los británicos en 1776.

Otros puntos de interés, únicos en Staten Island, incluyen el jardín Chinese Scholar’s Garden en Snug Harbor; el National Lighthouse Museum (Museo Nacional del Faro); el Jacques Marchais Museum of Tibetan Art (Museo de Arte Tibetano Jacques Marchais); y la casa de la fotógrafa pionera Alice Austen, un sitio para la historia LGBTQ+ de la Ciudad de Nueva York.

"Staten Island alberga una increíble variedad de sitios históricos, atracciones para familias, enclaves culturales y hermosas áreas para disfrutar de la naturaleza, ya sea andando en bicicleta, observando aves o relajándose en una playa tranquila”, dijo Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company.

CÓMO LLEGAR Y DESPLAZARSE

Dos servicios de ferry conectan a Manhattan con Staten Island. Se dispone de un ferry gratuito desde la terminal de ferry de Whitehall en el Bajo Manhattan o puedes tomar un NYC Ferry por $2.75, desde cualquiera de los dos puntos de salida de Manhattan: Midtown West/Pier 79 y Battery Park City. Ambos transbordadores llegan en la terminal de St. George, en el lado de Staten Island. Desde allí, hay un paseo corto que puedes recorrer hasta el centro comercial Empire Outlets, el teatro St. George y el estadio de béisbol FerryHawks.

Desde la terminal del ferry, los visitantes pueden tomar autobuses a cualquiera de la amplia variedad de atracciones, tomar taxis o viajes compartidos, o incluso subirse al Ferrocarril de Staten Island, un tren por encima de la superficie, que va desde St. George, en la costa norte de la isla, hasta Tottenville, en la costa sur. La misma MetroCard, que se usa en el metro y los autobuses en los otros condados de la Ciudad de Nueva York, funciona para los autobuses y el ferrocarril en Staten Island.

Si van en automóvil, los visitantes pueden llegar a Staten Island a través de uno de los cuatro puentes: el puente Verrazano-Narrows que conecta la isla con Brooklyn, o el puente Bayonne, el puente Goethals o el Outerbridge Crossing, que une la isla con Nueva Jersey.

Los autobuses expresos van a Staten Island desde Manhattan y Bay Ridge, Brooklyn.

ESPACIOS VERDES Y PLAYAS

Staten Island tiene 10,000 acres de parques y espacios verdes, además de millas de playas, paseos marítimos y vista al mar.

Casi un tercio del espacio verde de la isla consiste en bosques, zonas pantanosas, lagos, estanques y senderos para caminatas, que al final se unen en Greenbelt. Las ubicaciones de Greenbelt incluyen el campo de golf La Tourette, el refugio de vida silvestre y santuario de aves William T. Davis, el parque Reed's Basket Willow Swamp, el Willowbrook Park y la sede de Greenbelt en el High Rock Environmental Center.

Staten Island también alberga varios sitios del Servicio Nacional de Parques dentro del Gateway National Recreation Area. Dentro del grupo de sitios se incluyen: el Great Kills Park, que tiene una playa con salvavidas, senderos para caminar y andar en bicicleta, áreas de pesca, un puerto deportivo y embarcadero; el Miller Field, un antiguo aeródromo militar con campos de béisbol, cricket, softbol y fútbol; y el Fort Wadsworth, una de las instalaciones militares más antiguas del país, que ofrece una impresionante vista del puerto de Nueva York.

El paseo marítimo Franklin D. Roosevelt, de 2.5 millas, apto para bicicletas, se extiende desde Fort Wadsworth hasta Miller Field. El paseo marítimo brinda acceso a dos de las playas, de la isla, más populares del Océano Atlántico, la South Beach (busca la fuente con seis delfines de bronce) y la Midland Beach. Las instalaciones incluyen un parque de patinaje, un muelle de pesca y áreas de juegos para niños.

BARRIOS DEL CONDADO

Staten Island tiene más de 60 vecindarios repartidos en 60 millas cuadradas. Es más suburbano que la mayor parte de la Ciudad de Nueva York, con la menor cantidad de residentes de cualquiera de los cinco condados (población 500,000).

ST. GEORGE

Toma el ferry a St. George y disfruta de la magnífica vista del horizonte de Manhattan, desde North Shore Waterfront Esplanade. Busca Postcards, un conmovedor monumento a los 275 habitantes de Staten Island que perecieron el 11 de septiembre de 2001. El National Lighthouse Museum está a poca distancia del ferry, al igual que el fabuloso estadio de béisbol donde juega el equipo de ligas menores FerryHawks. Acércate y disfruta de la vista, así como del juego, los perros calientes y la cerveza. O elige entre más de 70 tipos de cerveza en Flagship Brewing Co., a menos de una milla de distancia.

Al lado de la terminal del ferry se encuentra el único centro comercial outlet de la ciudad, el Empire Outlets. Los atractivos espacios al aire libre del centro comercial, la variedad de divertidos camiones de comida y la incomparable vista al mar lo convierten en un excelente lugar para pasar la tarde. No te pierdas el Clinton Hall, un amplio bar al aire libre en un nivel superior con columpios y juegos como Jenga y cornhole. Las tiendas en el lugar pueden validar los pases de estacionamiento para el parqueo en el interior del centro comercial.

El cercano St. George Theatre abrió sus puertas en 1929 como una gran sala de cine y casa de variedades. Se ha utilizado como locación para películas como "The School of Rock" y programas de televisión como "Gossip Girl". El teatro ha acogido a todos, desde Al Jolson hasta Jerry Seinfeld. Los espectáculos programados para el 2022 incluyeron a las estrellas Melissa Etheridge y Paul Anka.

Las opciones gastronómicas en el área incluyen el Pier 76 (opta por la pizza de masa fina) y Enoteca Maria, que cuenta con abuelas reales que cocinan su comida nativa en un horario rotativo. Para aquellos a los que les gustan los cómics clásicos, Hypno-Tronic Comics es un lugar para no dejar de visitar.

OESTE DE NEW BRIGHTON Y OESTE DE BRIGHTON

El Centro Cultural y Jardín Botánico Snug Harbor está a unas 2 millas al norte de la terminal del ferry, a lo largo de la costa norte de la isla en el vecindario de West New Brighton (20 minutos de trayecto en las líneas de autobús S40, S44 o S46). Snug Harbor fue fundado en el siglo XIX como un hogar para los marineros adultos mayores o ancianos; cinco de sus edificios originales del Renacimiento griego son puntos de referencia de la ciudad. El complejo incluye: una sala de conciertos, el Centro Newhouse de Arte Contemporáneo, el Museo de Staten Island, la Noble Maritime Collection y 14 jardines temáticos. Entre las atracciones más populares se encuentran el Chinese Scholar's Garden y el Staten Island Children's Museum.

El Zoológico de Staten Island, ubicado a unas 2 millas de Snug Harbor, es el hogar de Staten Island Chuck, una marmota a la que se recurre cada Día de la Marmota para pronosticar si la primavera se adelantará. La colección del zoológico también incluye: ovejas, cabras, leopardos, lémures, suricatas y perezosos, pero es más conocido por sus serpientes, incluida una de las colecciones de serpientes de cascabel más completas del país.

En las cercanías, también, se encuentran Clove Lakes Park, Silver Lake Park, Silver Lake Golf Course y la Fundación Cultural Italiana en Casa Belvedere, que alberga exhibiciones, clases de cocina, yoga al atardecer, festivales, presentaciones en vivo y mucho más. El Eggers Ice Cream Parlor está a una milla del zoológico en Forest Avenue, con una historia en la fabricación de dulces, en el lugar, desde 1964. El legendario Ralph's Famous Italian Ices tiene varias ubicaciones, incluida la original en Port Richmond Avenue.

ROSEBANK Y “LITTLE SRI LANKA”

La Casa Museo de Alice Austen se encuentra en el vecindario de Rosebank, a unas dos millas y media al sur de la terminal del ferry (accesible a través de las líneas de autobús S51, S78 y S76 o el Ferrocarril de Staten Island). El museo documenta la vida y obra de Alice Austen, fotógrafa pionera y figura importante en la historia LGBTQ+ de la Ciudad de Nueva York. Vivió durante 30 años con su compañera, Gertrude Tate, y muchas de sus fotografías retratan la intimidad entre las mujeres victorianas. Sus imágenes de estilo documental también capturaron la vida, la naturaleza y la arquitectura de los inmigrantes a fines del siglo XIX y principios del XX. El Museo de Austen es una encantadora casa de campo gótica victoriana en un parque frente a la costa, cerca del puente Verrazano-Narrows, con una impresionante vista panorámica de Brooklyn y el Bajo Manhattan. El museo también alberga exposiciones de fotografía contemporánea.

El vecindario Rosebank también es sede del Museo Garibaldi-Meucci, ubicado en la casa de 1840, donde el inventor del teléfono Antonio Meucci dio refugio al revolucionario patriota italiano Giuseppe Garibaldi y a su esposa. Garibaldi regresó a Italia en 1850 para encabezar la campaña militar que condujo a la unificación de Italia.

La comunidad "Little Sri Lanka" de Staten Island está agrupada en dos vecindarios, entre la terminal del ferry y la Austen House, Tompkinsville y Stapleton. Dos lugares para comer, Lakruwana y New Asha, se incluyen habitualmente en las listas de favoritos de los amantes de la gastronomía de Nueva York. Lakruwana, un restaurante regular decorado con obras de arte de temática budista, ofrece un popular buffet de fin de semana. New Asha es un restaurante pequeño, sencillo y amigable; lo que sea que el propietario esté sirviendo de las bandejas calientes está garantizado que será delicioso. También, para los amantes del arte, en Tompkinsville se encuentra el Sri Lankan Arts and Cultural Museum.

FORT WADSWORTH Y LAS PLAYAS DE LA ORILLA SUR

Continuando hacia el sur a lo largo de la costa, las oficinas centrales del Gateway National Recreation Area de Staten Island están a una milla de la Austen House (accesible a través del autobús S51). El complejo Gateway incluye el histórico Fort Wadsworth. El paseo marítimo Franklin Delano Roosevelt se encuentra junto al parque y se extiende 2 millas a lo largo de la costa, hasta South Beach y Midland Beach. Este paseo marítimo termina en Miller Field.

ELTINGVILLE, ANNADALE, ROSSVILLE

Dirígete hacia el suroeste, a lo largo de la costa, en la vía del parque Great Kills, la Great Kills Beach y el Wolfe's Pond Park. Esta sección de Staten Island también es donde, alguna vez, vivieron dos de los residentes más reconocidos de la isla: Frederick Law Olmsted y Dorothy Day.

Olmsted adquirió 130 acres de bosques y tierras de cultivo en 1848, en el vecindario de Eltingville, incluida una casa de piedra que se construyó en 1685 en un acantilado con vista a la bahía de Raritan. Olmsted le dio a la propiedad el nombre de Tosomock Farm y vivió allí durante siete años. Dirigió una granja y un vivero, y perfeccionó las habilidades del paisajismo que más tarde usaría para diseñar Central Park. Los visitantes todavía pueden ver algunos de los árboles que Olmsted plantó hace casi 175 años. Si caminas una corta distancia desde la casa hasta el agua, podrás disfrutar de una vista tranquila en una playa aislada. Alrededor de una milla, tierra adentro, se encuentra el restaurante italiano Campania, uno de varios lugares donde Kim Kardashian cenó con su novio, Pete Davidson, nativo de Staten Island y exmiembro del elenco de SNL (Saturday Night Live).

A una milla y media de la granja de Olmsted hay un tramo accidentado pero hermoso, frente al mar, que una vez fue el hogar de una colonia bohemia de bungalows llamada Spanish Camp. Sus residentes incluían a la activista católica Dorothy Day, quien fundó el Movimiento de Trabajadores Católicos y dedicó su vida a servir a los pobres. Day murió en 1980, y su casa y otras cabañas fueron demolidas en 2001. Todavía se pueden encontrar restos de varios bungalows siguiendo el camino a la playa desde el letrero de la calle Spanish Camp. Los visitantes que quieran presentar sus respetos a Day pueden encontrar su sepultura en el cementerio Resurrection. Su lápida sencilla y plana (ubicada en la Sección 1, en diagonal frente al estacionamiento en 361 Sharrott Ave.) está decorada con una bandera estadounidense en miniatura, flores, pequeñas figuras religiosas y las palabras en latín "Deo Gratias", para dar las gracias a Dios.

Otro capítulo de la historia de Staten Island se puede encontrar dos millas y media al norte del cementerio, en el vecindario de Rossville. Aquí se encuentra Sandy Ground, que se autodenomina el asentamiento del afroamericano libre más antiguo de los Estados Unidos, continuamente habitado. Un hombre afroamericano compró tierras en este lugar, por primera vez, a fines de la década de 1820 y otros se establecieron aquí en la década de 1840, en un desplazamiento desde el área de la bahía de Chesapeake en Maryland. El templo Rossville AME Zion Church fue fundado en 1850 y sirvió como parada del ferrocarril subterráneo durante la Guerra Civil. El cementerio original todavía existe con más de 30 sepulturas marcadas. Las casas históricas incluyen la del Reverendo Isaac Coleman y Rebecca Gray Coleman, y las cabañas de Baymen, donde se hospedaban los trabajadores en el comercio de ostras. El Museo Histórico de Sandy Ground cuenta la historia de la comunidad. La reserva del parque estatal Clay Pit Ponds se encuentra en las proximidades.

LA COLINA DEL FARO

Un paseo por los caminos empinados y sinuosos de Lighthouse Hill ofrece una mirada a algunas de las obras más interesantes de la arquitectura de Staten Island. El Museo de Arte Tibetano Jacques Marchais fue diseñado con la intención de parecerse a un monasterio de las montañas del Tíbet. Fundado y diseñado por una mujer estadounidense, coleccionista de arte tibetano, Jacques Marchais, el museo es un lugar para meditaciones, actuaciones y otros eventos. A menos de una milla de distancia se encuentra Crimson Beech, la única casa en la Ciudad de Nueva York diseñada por Frank Lloyd Wright (es de propiedad privada pero se puede vislumbrar desde la carretera). Y, por supuesto, Lighthouse Hill tiene un faro: el Staten Island Range Light, una caprichosa estructura octogonal de tope rojo construida en 1912, que mide 90 pies de altura y 145 pies sobre el nivel del mar.

LA VILLA HISTÓRICA DE RICHMOND

La Villa Histórica de Richmond cuenta la historia de 350 años de vida en Staten Island. Richmond Town fue la sede original del condado de Staten Island (que también se conoce como el condado de Richmond). Dentro del grupo de sus sitios preservados se incluye: un palacio de justicia, una iglesia, una cárcel, una taberna, un cementerio y algunas casas. Los visitantes pueden realizar visitas guiadas, interactuar con intérpretes disfrazados y ver demostraciones de artesanías y habilidades como la herrería. La programación incluye conciertos y festivales. A una milla de distancia se encuentra la Decker Farm, que data de 1810 y se considera la granja familiar en funcionamiento continuo más antigua de Nueva York.

Cerca de Richmond Town se encuentran el Greenbelt Nature Center, High Rock Park y La Tourette Park. Justo al sur de La Tourette, en la sección Great Kills, se ubica Atrium Stadium Cinemas, que recibió a Kim Kardashian y Pete Davidson para una proyección del "House of Gucci". Al norte de La Tourette podrás ver el Staten Island Mall.

TOTTENVILLE

Tottenville se asienta en el extremo suroeste de Staten Island, tan lejos del ferry como cualquier otro punto de la isla (pero accesible a través del ferrocarril de Staten Island). Vale la pena la caminata, especialmente para las personas interesadas en aprender más sobre la historia estadounidense.

The Conference House, una gran casa señorial de piedra construida en 1680, es el segundo edificio más antiguo de la Ciudad de Nueva York. Lleva el nombre de una conferencia de paz celebrada allí el 11 de septiembre de 1776, solo unos meses después de que comenzara la Guerra Revolucionaria entre Inglaterra y las colonias estadounidenses. Los padres de la patria John Adams y Ben Franklin se reunieron con el representante del rey Jorge, Lord Richard Howe, pero los estadounidenses solo estaban autorizados a negociar términos que incluían la independencia de las colonias, y los británicos se negaban a ceder en ese punto.

La casa está ubicada en un impresionante parque frente al mar, con un pabellón y una vista impresionante de la bahía de Raritan. El parque incluye 3 millas de costa y 6 millas de senderos para caminatas, además del Centro de Visitantes de la Casa de Conferencias y varias otras casas históricas: la Rutan-Becket House, la Ward-Leven House y la Henry Hogg Biddle House. No dejes de visitar Alice's Garden en Biddle House, un sitio encantador dedicado a los artesanos de Atlantic Terra Cotta Co. de Tottenville. La compañía fue una de las mayores productoras de terracota arquitectónica en los Estados Unidos, que una vez operó como fábrica en Staten Island. El jardín incluye muestras de su trabajo.

También, en Tottenville encontrarás: la cervecería favorita de Staten Island, Killmeyer's Old Bavaria Inn, y el elegante restaurante italiano Angelina's Ristorante, cuya popularidad ha aumentado desde que, ya, sabes quién pasó por aquí: Kim Kardashian.