¿Necesitas planeas para el fin de semana del Día de los Caídos en el área triestatal? Aquí algunas ideas

El fin de semana del Día de los Caídos da el inicio no oficial al esperado verano y se espera que millones de personas viajen en esta fecha.

La Asociación Americana de Automóviles (AAA) señaló que se espera que 39.2 millones de personas viajen 50 millas o más para esas vacaciones. Eso sería un aumento de 8.3% con respecto a 2021, dijo la organización.

A pesar de que muchos viajarán para esta fecha, aquellos que se quedan en el área triestatal también podrán disfrutar de varias actividades. Desde visitar las playas que abren para nadar el sábado, mira aquí algunas de las mejores en nuestra área, hasta disfrutar del regreso de la Semana de la Flota Naval a la Ciudad de Nueva York.

También pueden disfrutar de un buen pícnic en estos lugares de nuetsra región o disfrutar de caminatas en los diferentes parques del área triestatal.

Y qué tal disfrutar de las estrellas de la noche en estos puntos perfecto.

Sin embargo, A continuación de compartimos algunos eventos que puedes realizar en el área triestatal durante el fin de semana festivo del Día de los Caídos.

NUEVA JERSEY

DESFILE DEL DÍA CONMEMORATIVO DE GLASSBORO - GLASSBORO, NJ

Las familias pueden disfrutar de bandas de música, titiriteros, camiones de bomberos y mucho más en el Desfile del Día de los Caídos en Glassboro. Este desfile anual honrará a los soldados locales caídos con una dedicación militar durante una ceremonia en el War Memorial en Town Square. La entrada al evento es gratuita.

Festival Internacional de Cometas de Wildwoods

En la playa de Rio Grande Avenue, Wildwood y dentro del Centro de Convenciones de Wildwoods. El evento comienza el viernes a las 11:00 a. m. con el evento mediático Unlocking of the Ocean fuera del Wildwoods Convention Center. Las siguientes festividades incluyen la apertura de la tienda de venta de cometas, el evento social del viernes por la noche a través del club local de cometas y el evento de las 9:00 p.m. Mosca de cometa nocturna iluminada. El sábado incluye las subastas silenciosas y ruidosas (abiertas a todos) y el sábado y el domingo incluyen el vuelo de cometas inflables grandes, vuelo en equipo, así como juegos familiares.

Festival de camiones de comida de la costa de Nueva Jersey:

Este fin de semana del Día de los Caídos, el evento más grande de Monmouth Park, el Festival de camiones de comida de la costa de Nueva Jersey, vuelve a su fecha normal y a su tamaño normal.

Las personas pueden disfrutar de 35 de los camiones de comida más deliciosos de la costa de Nueva Jersey.

Artesanía del Día de los Caídos en el Museo de Oficios y Artesanías Tempranas

Recuerde y honre a nuestros veteranos para el Día de los Caídos. Los niños crearán farolillos de papel con los colores de la bandera. Las artesanías funcionarán todo el día mientras el museo esté abierto de 10 am a 4 pm el sábado y de 12 pm a 5 pm el domingo. Las artesanías están incluidas con la entrada regular al museo.

Ceremonia de apertura del fin de semana del Día de los Caídos en Cape May

En Cape May habrá una ceremonia en honor a los miembros del servicio y los héroes caídos.

NUEVA YORK

Desfile del Día de los Caídos en Brooklyn

El 155º Desfile del Día de los Caídos en Brooklyn comienza a las 11:00 a. m. en 3rd Ave. y 78th Street, continúa por 3rd Ave. hasta Marine Ave. hasta 4th Ave. y continúa hasta John Paul Jones Park para UN servicio conmemorativo que incluye Bag Pipes, Izamiento de bandera, colocación de coronas por organizaciones de servicio de veteranos, un saludo de 21 cañones por parte del Cuerpo de Artillería de Veteranos y toque de taps.

La Semana de la Flota Naval a la Ciudad de Nueva York en The Intrepid:

Las actividades de la Semana de la Flota comenzarán el viernes 27 de mayo con una noche de cine anual en la cabina de vuelo. A lo largo del fin de semana, explore una variedad de exhibiciones, actividades y demostraciones que incluyen el Cuerpo de Marines de los EE. UU., la Guardia Costera de los EE. UU., la USO e incluso algunos vehículos militares antiguos. El fin de semana concluirá el lunes 30 de mayo con la ceremonia anual del Día de los Caídos del Museo.

Desfile del Día de los Caídos en Little Neck-Douglaston:

Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) comprometida con honrar a quienes murieron durante el servicio y apoyar a los veteranos, militares activos y sus familias. Fundada en 1927, somos una organización apolítica y no partidista que se esfuerza por recordar y educar a los jóvenes y a otras personas sobre la historia estadounidense y las contribuciones desinteresadas de los veteranos a esa historia mediante la organización de un desfile anual del Día de los Caídos.

El Salón Aeronáutico de Bethpage 2022 en el Parque estatal Jones Beach

El Bethpage Air Show 2022 tendrá lugar el sábado 28 y el domingo 29 de mayo de 10 a. m. a 3 p. m. con los Blue Angels de la Marina de los Estados Unidos como cabezas de cartel, así como a muchos otros artistas increíbles.

CONNECTICUT

Obra "Los agitadores: La historia de Susan B. Anthony y Frederick Douglass"

The Agitators habla de la duradera pero tempestuosa amistad de Susan B. Anthony y Frederick Douglass. ¿Grandes aliados? Sí. Y a veces, grandes adversarios. Cuando los jóvenes abolicionistas se conocieron en Rochester en la década de 1840, estaban llenos de esperanzas, sueños y un propósito común. A medida que crecieron hasta convertirse en los íconos culturales que conocemos hoy, sus movimientos chocaron y su amistad se puso a prueba severamente. Esta es la historia de esa amistad de cuarenta y cinco años, desde su comienzo en Rochester, a través de una guerra civil y hasta los más altos recintos gubernamentales. Agitaron a la nación, se agitaron entre sí y, al hacerlo, ayudaron a dar forma a la Constitución y al curso de la historia estadounidense.

Desfile del Día de los Caídos en Nueva Bretaña

El Desfile del Día de los Caídos en Nueva Bretaña rinde homenaje a todos los veteranos y miembros de las fuerzas armadas que han servido y siguen sirviendo a nuestro país.

El desfile comienza en la parte superior de las calles Broad y Burritt. La línea de marcha es hacia el este por Broad Street durante 1.5 millas cuesta abajo hacia el sur por Main Street durante 0.7 millas pasando Reviewing y Grand Stand en Central Park hasta el punto de dispersión en Franklin Square frente al New Britain Courthouse. The Reviewing and Grand Stand estará en el lado oeste de Main Street en el lado norte de Central Park.

El desfile cuenta con muchas organizaciones locales de veteranos y sus respectivos auxiliares; organizaciones juveniles locales, los departamentos de policía, bomberos y EMS de New Britain, la Golden Hurricanes Band de New Britain High School, bandas de secundaria, dos jóvenes y dos adultos Fife and Drum Corps, un payaso, Sphinx Shriners Motor Patrol, Sphinx Shriner Cyclists, Sphinx ShrinerFalse Alarmers y muchas otras organizaciones locales.

