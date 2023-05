Museo Whitney en NYC celebrará el Mes del orgullo con programas gratuitos

NUEVA YORK -- El Museo Whitney de Arte Americano anunció una serie de programas y eventos públicos gratuitos que invitan a celebrar el Orgullo durante todo el mes de junio. La iniciativa Pride at the Whitney activará el edificio del museo y el barrio circundante con festividades para visitantes de todas las edades.

Los eventos inician el 5 de junio con la Fiesta del Paseo o Celebration for The Stroll. La celebración rendirá homenaje a la historia del Meatpacking District y a personas transgénero que ayudaron a darle forma, tras la proyección de la película en Gansevoort Plaza, justo al final de la calle del Whitney. Los invitados serán bienvenidos a un evento nocturno en el Museo con música, baile y refrigerios.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

El viernes 9 de junio, de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., el museo ofrecerá una Queer Teen Night en la que los adolescentes LGBTQ+ y sus aliados podrán participar en talleres de creación artística, disfrutar de actuaciones, bailes, regalos y una visita a las emblemáticas exposiciones Jaune Quick-to-See Smith: Memory Map and Josh Kline: Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. A partir del viernes 9 de junio a las 6:00 p. m. y durante todo el fin de semana, se invita a los neoyorquinos, hispanos y visitantes a unirse al personal educativo del Whitney, en un recorrido a pie por la Historia Queer del Meatpacking District o Queer History Walking Tour para aprender más sobre el impacto y la historia de las comunidades LGBTQ+ en el área que rodea al museo. El viernes 9 de junio, de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., se podrá obtener la entrada al museo a través de la iniciativa ‘paga lo que quieras’ o pay-what-you-wish.

Las fiestas continúan el sábado 10 de junio, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. El Whitney dará la bienvenida a los visitantes para que disfruten de actividades dirigidas a toda la familia, como la elaboración de manualidades, proyectos colectivos para colorear, regalos y mucho más.

The Piers Project, que pone de relieve la historia y la documentación de los muelles del lado oeste de Manhattan en las décadas de 1970 y 1980, invita a los neoyorquinos, hispanos y visitantes a interactuar con escritos y fotografías de la época. A través de registros fotográficos y testimonios escritos, de primera mano, que captan las escenas, los danzantes evocan los momentos y movimientos que se produjeron allí en la época posterior al Stonewall. Esta actuación será presentada por The Matthew Westerby Company y el Hudson Guild Theatre Company en el Susan and John Hess Family Theater del Museo el sábado 17 de junio.

El jueves 22 de junio, de 5:00 p. m. a 6:00 p. m., el Whitney y su socio comunitario, ADAPT Community Network, organizarán el Baile del Júbilo Radical o Radical Joy Ball en el teatro del Museo. Los visitantes a la institución están invitados a unirse a la celebración y al reconocimiento de las personas de la comunidad que son LGBTQ+, BIPOC (afrodescendientes, indígenas y personas de color) y los que tienen alguna discapacidad o limitación física. Inspirado en las tradiciones de la cultura de los salones de baile de Nueva York, este evento crea un espacio para celebrar la vitalidad del orgullo LGBTQ+ y de la discapacidad a través de la música, la danza y las actuaciones en pasarela.

En el sitio web se irán agregando más detalles sobre los programas y eventos a medida que se vayan confirmando. Visitar el sitio web aquí.