Grandes estrellas y estrenos en el Festival de Cine de Tribeca de este año

Junio ​​marca el regreso de algunos de los eventos de verano icónicos de la Ciudad de Nueva York, y este año no es diferente. Con una lista de 12 días de estrenos brillantes y experiencias inmersivas, el Festival de Cine del Tribeca regresa con una combinación de eventos presenciales y virtuales para todos.

El festival comienza con el debut de "Halftime", un documental que llega a Netflix el 14 de junio y que echa un vistazo tras bambalinas a la superestrella Jennifer López. Otro nativo de Nueva York cierra el festival. "Bocazas" inspecciona la obra pública del reverendo Al Sharpton.

Con el estreno de más de 100 películas para el público de Nueva York en toda la ciudad, así como la plataforma virtual del festival, el Festival de Tribeca continúa con su legado de campeón del cine. Pero eso no es todo en el festival de este año.

Los asistentes al festival encontrarán reuniones exclusivas, charlas, avances anticipados de los próximos programas de televisión y experiencias inmersivas. Tribeca Festival se lleva a cabo del 8 al 19 de junio, con una combinación de eventos con boleto y gratuitos.

Tribeca At Home, el brazo virtual del festival que ofrece una experiencia desde la comodidad de su hogar, se realizará del 9 al 26 de junio. Las ofertas virtuales incluyen cortometrajes, así como películas narrativas y documentales que se muestran exclusivamente para el público estadounidense.

También estarán presentes estrellas como Taylor Swift y Robert de Niro. La cantautora ganadora del Grammy proyectará "All Too Well: The Short Film" y presentará una conversación después de hablar sobre su trabajo como cineasta.

De Niro, co-fundador del festival, se reunirá con Al Pacino y el director Michael Mann para una proyección de "Heat" seguida de una conversación. Pacino está cumpliendo una doble función en el festival de este año. También tiene previsto presentar una versión remasterizada de "El Padrino" en honor al 50 aniversario de la película.

Pharrell Williams, Cynthia Erivo, Seth Meyers, Aidy Bryant, Tig Notaro, W. Kamau Bell, Steve Aoki, Seth Green, Tyler Perry, Gayle King, Adam McKay y muchos más contarán con charlas y reuniones adicionales.

Para ver toda la programación del festival visita esta página web.

