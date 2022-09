El musical “Come From Away” celebrará el Mes de la Herencia Hispana con función especial

What to Know Este 14 de septiembre, Come From Away celebrará el legado de los talentos hispanos y latinos en Broadway con una aparición especial, antes del espectáculo, de Lillian Colón, la primera latina Rockette.

Como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, Come From Away hará un reconocimiento especial a R. Evolución Latina, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la enseñanza de las artes escénicas a niños latinos de comunidades desfavorecidas.

Los neoyorquinos y visitantes podrán asistir al espectáculo utilizando el código especial de descuento.

NUEVA YORK -- El galardonado musical de Broadway Come From Away celebrará el Mes de la Herencia Hispana con una función especial.

El evento se llevará a cabo el miércoles 14 de septiembre, a las 7:00 p. m., en el Gerald Schoenfeld Theater. La producción de Come From Away rinde homenaje a los talentos y al público latino en Broadway con un reconocimiento especial a la carrera artística de Lillian Colón, la primera Rockette latina.

El musical celebrará a los talentos de origen hispano y latino que han formado parte de la industria de las artes escénicas en la Ciudad de Nueva York. Además, y como parte de la celebración, Come From Away destacará las contribuciones que la organización R. Evolución Latina ha hecho al desarrollo de la comunidad, al facilitar la educación permanente, en el área de las artes escénicas, para niños latinos de escasos recursos económicos.

"El Mes Nacional de la Herencia Hispana es una oportunidad para resaltar y honrar las diversas dimensiones en las que la comunidad hispana contribuye y disfruta de Broadway", resaltaron Sue Frost y Randy Adams, productores de Come From Away. "La comunidad latina ha estado ganando una representación significativa en Broadway, desde el talento en el escenario y fuera de él, y el público que asiste; y nos sentimos orgullosos de haber enriquecido la diversidad de Broadway con nuestros talentosos miembros hispanos que han formado parte del reparto a lo largo de los años".

Con el transcurrir de los años, Come From Away ha tenido el placer de contar con artistas latinos en su elenco, como Caesar Samayoa y Nick Duckart, quienes han representado a la comunidad hispana con altos estándares de actuación durante su permanencia.

Como se ha anunciado en los últimos meses, Come From Away presentará su última función en Broadway el próximo 2 de octubre de 2022. Este 14 de septiembre de 2022, honrará a su público hispano y latino al proporcionar una clave de descuento especial en la compra de boletos, usando el código CFHHM22.

Esta oferta sólo es válida para la presentación del miércoles 14 de septiembre de 2022 a las 7:00 p. m. Pueden visitar la taquilla del Gerald Schoenfeld Theater Broadway.

Para información de otros eventos del Mes de la Herencia Hispana puedes ir aquí.