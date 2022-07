El Jardín Botánico de Brooklyn trae una experiencia única para celebrar a los pájaros

Si eres un amante de observar aves, la Ciudad de Nueva York trae una gran manera de disfrutarlo. De hecho, puede ser una gran experiencia para aquellos que nunca lo han hecho.

Esto debido a que el Jardín Botánico de Brooklyn instaló recientemente una exhibición "Para los Pájaros" o "For the Birds" que celebra las interconexiones de las aves y las plantas, y se puede ver hasta finales de octubre.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Además de las exhibiciones de la galería, presenta programación de música, actuación y educación.

Un estudio realizado en 2019 estimó que ha habido una disminución del 30 por ciento en la población de aves en América del Norte desde 1970.

For the Birds es parte de una iniciativa más amplia de Randall Poster, quien seleccionó un conjunto de 20 álbumes de grabaciones originales que se lanzarán este año titulado "For the Birds: The Birdsong Project".

El proyecto incluye casi 200 piezas musicales originales, más de 70 poemas y 20 portadas de álbumes originales de más de 220 artistas musicales, actores, alfabetizadores y artistas visuales.

Algunos de los colaboradores son los músicos Beck, Yo-Yo Ma, Michael Keaton, Natasha Lyonne y Wendell Pierce.

“Como alguien que se movía y trabajaba en la música toda mi vida, abrí mis oídos a la música de los pájaros y me conmovió la belleza y la variedad de su canto. Yo no estaba solo. También aprendí que la vida de las aves estaba en gran peligro ya que los hábitats están cada vez más amenazados. Y así, inspirado tanto por la alegría como por la revelación, comenzó el Proyecto Birdsong”, dijo Poster.

Cada pajarera se combina con una pista de "The Birdsong Project" que ofrece una experiencia multisensorial para los visitantes.

Los martes y jueves por la noche durante todo el verano, los visitantes pueden disfrutar del jardín después del horario de atención con actuaciones musicales, cócteles y recorridos centrados en las aves.

En días selectos de fin de semana, se realizan recorridos especiales por el jardín para buscar aves residentes y visitantes. Es gratis con la entrada al Jardín y todas las edades son bienvenidas.

Para obtener más información y las fechas de la gira, visite el sitio de For the Birds.