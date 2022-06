Delicioso festival de empanadas llegará al norte de Nueva Jersey este sábado

NUEVA JERSEY -- Si te encantan las empanadas, un festival de comida enfocándose en estas delicias, tomará lugar este sábado en Nueva Jersey.

El Festival de Empanadas del Norte de Nueva Jersey, o Northern New Jersey Empanada Festival, contará con aproximadamente 20 camiones de comida y vendedores para tentar una variedad de papilas gustativas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El festival también proclamará el "campeón de empanada del norte de Nueva Jersey".

“Pasar el día con amigos, familiares y comida es exactamente para lo que están nuestros parques”, dijo Alice Szepietowski, Presidenta de Friends of Passaic County Parks, Inc. “Estamos agradecidos de que el Condado de Passaic haya apoyado, no solo el Festival de la Empanada, sino todos nuestros programas y proyectos de mejora de parques en todo el Condado".

El festival también contará con música en vivo, una pista extrema de carreras remota, una galería de tiro con aire suave, bola de burbujas extrema, vendedores de manualidades, un tatuador de henna y más.

El evento será de 11 a.m. a 7 p.m. en Weasel Brook Park en Clifton.

La entrada para este evento es de $6 para adultos y $4 para niños de 4 a 13 años de edad por adelantado y los precios del día del evento son $8 para adultos y $5 para niños de 4 a 13 años. Los niños menores de cuatro años entran gratis.

Para más información, haz clic aquí.

Las ganancias del evento beneficiarán a los Amigos de Passaic County Parks, Inc. para futuros programas de parques, mantenimiento de parques y proyectos de mejora de parques.