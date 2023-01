Coches de choque sobre hielo regresarán a Bryant Park este viernes

NUEVA YORK -- ¡Los coches de choque regresarán a Bryant Park para la temporada de invierno!

Sin embargo, estos no son los típicos coches de choque que se ven en las ferias, sino que estos chocan, se deslizan y giran… ¡sobre hielo!

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

"Bumper Cars on Ice en Bank of America Winter Village in Bryant Park" regresará a Manhattan el viernes y se extenderá hasta el 4 de marzo.

Los coches de choque estarán disponibles de 2 a 8 p.m. lunes a jueves y de 12 a 6 p.m. de viernes a domingo para personas de 7 años en adelante.

Para obtener más información o reservar un coche de choque, haz clic aquí.