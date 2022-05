Amantes del cine: empieza la venta de boletos para el Festival de Cine de Tribeca

Para los amantes del cine ya pueden empezar a comprar los boletos de las películas que se proyectarán en el popular festival de cine Tribeca Film Festival en la Ciudad de Nueva York que se llevará a cabo desde el 8 de junio hasta el 19 de junio.

El Festival de Cine de Tribeca comienza el 8 de junio con el estreno mundial de Halftime, un documental de Netflix de la directora y alumna de Tribeca Amanda Micheli que sigue a la superestrella mundial Jennifer López. Tribeca 2022 cierra con el estreno mundial de Loudmouth, un documental escrito y dirigido por Josh Alexander que pone de relieve al reverendo Al Sharpton, quien ha estado en el centro de la conversación nacional sobre la raza desde finales de la década de 1980.

Otros aspectos destacados del Festival incluyen el estreno de Better Call Saul de AMC con Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Giancarlo Esposito y Jonathan Banks; el estreno mundial de Untrapped: The Story of Lil Baby, un documental del director Karam Gill sobre el viaje de transformación de Lil Baby de estafador local de Atlanta a una de las estrellas más grandes del hip-hop y las voces más importantes para el cambio de la cultura pop, seguido de una actuación especial; un estreno mundial en vivo y una conversación con el elenco y los creadores de The End Up de USG Audio, una serie de podcasts protagonizada por Himesh Patel, Marianne Jean-Baptiste, Merritt Wever y John Reynolds; y una reproducción especial en vivo del thriller interactivo Immortality del renombrado escritor y diseñador de videojuegos Sam Barlow.

Además, verás varias representaciones latinas, como a John Leguizamo con el estreno del filme THE GREEN VEIL.

En esta versión también habrá una programación que incluye conversaciones con actores, intérpretes, artistas y animadores aclamados por la crítica a través del programa Talks. Por ejemplo, estará la ganadora del Grammy Taylor Swift, el ganador del Grammy Pharrell Williams, el presentador de NBC Late Night Seth Meyers en conversación con Aidy Bryant de Saturday Night Live, la ganadora del Tony Cynthia Erivo, el DJ Steve Aoki, el comediante Tig Notaro, el fotógrafo y artista JR, director y stand el comediante W Kamau Bell y el escritor y productor de televisión Phil Rosenthal en una conversación con el actor y director Alex Edelman.

“Estamos entusiasmados de presentar una lista convincente de charlas, reuniones y clases magistrales de los principales narradores de cine, televisión, música, arte y comedia”, dijo Paula Weinstein, directora de contenido de Tribeca. “El público tendrá la oportunidad de escuchar a una diversa y cautivadora lista de artistas galardonados a la vanguardia del liderazgo cultural”.

El Festival de Tribeca continúa su reconocimiento de algunas de las películas más célebres de Hollywood a través de Reuniones. Encabezando las proyecciones y los paneles exclusivos están los actores galardonados Robert De Niro y Al Pacino, a quienes se unirán el director Michael Mann y el productor Art Linson para hablar sobre Heat, moderado por el periodista y cineasta Bilge Ebiri. El director Kasi Lemmons, el productor Caldecot "Cotty'' Chubb, Meagan Good y miembros adicionales del elenco de Eve's Bayou celebrarán su aniversario número 25 y el director Todd Haynes, la productora Christine Vachon y los actores Ewan McGregor y Micko Westmorland se reunirán para celebrar y discutir el aniversario 25 de Velvet Goldmine.

En honor al 50 aniversario del clásico ganador del Premio de la Academia El Padrino, Tribeca proyectará una versión remasterizada de la película que será presentada por la estrella Al Pacino, quien interpretó al inolvidable Michael Corleone.

Además, Tribeca Talks: Master Classes, una serie de eventos gratuitos para participar y aprender de los veteranos de la industria cinematográfica, regresa con clases sobre diferentes aspectos del proceso cinematográfico.

Para ver toda la programación del festival visita esta página web.