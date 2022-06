Algunos museos de NYC abrirán de manera gratuita en la noche durante conocido festival

Las personas amantes del arte y de los museos pronto tendrán la oportunidad de visitar algunos de los más famosos de la Ciudad de Nueva York de manera gratuita gracias a un festival.

Esto debido a que regresa el Museum Mile Festival, un evento anual gratuito en el qu varios museos de la conocida Milla de los Museos, ubicada en la Quinta Avenida desde la Calle 85 hasta la Calle 105, abren sus puertas en la noche.

En este tramo no se permiten automóviles, por lo que el festival se convierte en un paraíso para los caminantes con muchas otras atracciones, como músicos callejeros, actividades relacionadas con el arte para niños, vendedores de comida y más. Este año el anfitrión del evento es el emblemático Museo Metropolitano de Arte.

La Quinta Avenida en Manhattan llama esta zona la "Milla de los Museos" debido a la gran riqueza y diversidad cultural de los museos que se encuentran allí.

El evento se llevará a cabo el martes 14 de junio de 6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Los museos participantes son:

The Metropolitan Museum of Art: 1000 5th Avenue at 82nd Street.

Neue Galerie New York: 1048 5th Avenue at 86th Street.

Solomon R. Guggenheim Museum: 1071 5th Avenue at 89th Street.

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum: 2 East 91st Street btw 5th Avenue & Madison Avenue.

The Jewish Museum: 1109 5th Ave at E 92nd Street.

Museum of City of New York: 1220 5th Avenue at 103rd Street.

El Museo del Barrio: 1230 5th Avenue at 104th Street.

The Africa Center: 1280 5th Ave at 109th Street.

