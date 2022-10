Apoyando a nuestras escuelas: cómo donar y apoyar a las escuelas locales

NUEVA YORK- Continuando con su compromiso con las necesidades de los maestros y las familias locales, NBC 4 New York / WNBC y Telemundo 47 New York / WNJU inician su sexto llamamiento comunitario anual Apoyando a Nuestras Escuelas.

Presentado virtualmente a través de una asociación con DonorsChoose, la campaña se extenderá este año desde octubre 17 al 6 de noviembre, destacando proyectos valiosos de aprendizaje en el aula remota y en la escuela en toda la región. Todas las donaciones son deducibles de impuestos y pueden hacerse visitando NBCNewYork.com/Schools o Telemundo47.com/Escuelas.

Para donar, visite DonorsChoose y elija un proyecto para apoyar.

Apoyando a Nuestras Escuela / Supporting Our Schools es una campaña de concientización sobre las necesidades del aula encabezada por NBCUniversal Property Television Stations, una división de NBCUniversal que incluye NBC 4 New York y Telemundo 47. Para conocer los esfuerzos de "Supporting Our Schools", siga los esfuerzos en las redes sociales siguiendo a @NBCNewYork , @ Telemundo47 y los hashtags #SupportingOurSchools / #ApoyandoANuestrasEscuelas.

