Regresa la campaña “Alimentando a Nuestras Familias” de Telemundo 47, NBC 4 y Stop & Shop

Lo que debes saber Cientos de voluntarios recolectarán artículos no perecederos y donaciones financieras en casi 200 ubicaciones de Stop & Shop en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut el 1 de junio entre las 8 a. m. y las 6 p. m.

Los clientes de Stop & Shop también pueden redondear al momento de pagar al dólar más cercano ese día, y el monto adicional respaldará aún más el trabajo de nuestros bancos de alimentos locales.

Los presentadores de noticias y reporteros de Telemundo 47 y NBC 4 New York visitarán los lugares de recolección para agradecer a los voluntarios del evento y alentar las donaciones locales.

NUEVA YORK - Telemundo 47 / WNJU, NBC 4 New York / WNBC y Stop & Shop realizarán una recolección de alimentos y aportes financieros a gran escala para apoyar a ocho bancos de alimentos del área triestatal durante la inciativa para colectar alimentos Alimentando a Nuestras Familias / Feeding Our Families.

Esta se llevará a cabo en casi 200 Stop & Shop de los tres estados el sábado, 1 de junio, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. La comunidad puede visitar cualquiera de estos locales para donar alimentos no perecederos y artículos de higiene personal o redondear el total de sus compras regulares al dólar más cercano en la caja registradora, que será donado al banco de alimentos local.

Hasta la fecha, la campaña de recogida de alimentos Alimentando a Nuestras Familias ha generado más de 520 toneladas de donativos no perecederos a través de tres campañas anteriores, incluida la del año pasado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los televidentes pueden pasar por cualquiera de estos locales para donar alimentos no perecederos y artículos de higiene personal para ayudar a sus vecinos necesitados. Visite telemundo47.com/alimentar o NBCNewYork.com/fooddrive para acceder a un mapa de las ubicaciones de las tiendas.

QUÉ ARTÍCULOS SE NECESITAN

Los alimentos no perecederos y los artículos de higiene personal, incluidos los artículos más solicitados, como pañales para bebés, son los más necesitados. Para obtener un ejemplo de "lista de la compra" de los artículos no perecederos más solicitados, visite telemundo47.com/alimentar o NBCNewYork.com/fooddrive. Los voluntarios también distribuirán esta lista a los compradores que visiten todas las tiendas Stop & Shop participantes el sábado 9 de septiembre.

"El aumento del coste de los alimentos, el transporte y los servicios públicos ha afectado negativamente a toda nuestra comunidad, incluidos los bancos de alimentos locales. Esta carga financiera adicional se ha convertido en un obstáculo más en la lucha contra el hambre, por lo que nuestra colecta de alimentos Alimentando a Nuestras Familias es aún más oportuna", dijo Cristina Schwarz, Presidenta y Gerente General de Telemundo 47. "Una pequeña donación el 1 de junio tendrá un gran impacto en las vidas de nuestros amigos y vecinos, y animamos a todos nuestros televidentes a unirse a nosotros, como puedan, para este importante esfuerzo comunitario."

"El hambre es un problema de todo el año que no va a desaparecer. Nuestros bancos de alimentos asociados también nos dicen que esta es la época del año en que más ayuda necesitan. Por eso hemos creado Alimentando a Nuestras Familias, una colecta masiva de alimentos de un día de duración que genera toneladas de donaciones no perecederas para nuestros vecinos necesitados", dijo Eric Lerner, Presidente y Director General de NBC 4 New York. "Apoyar la labor de los bancos de alimentos de los tres estados ha sido durante mucho tiempo una prioridad comunitaria para nuestro equipo de WNBC. Estamos muy contentos de volver a arremangarnos y ponernos manos a la obra."

CÓMO AYUDA STOP & SHOP

Stop & Shop es uno de los supermercados minoristas más grandes de los tres estados, y la marca lleva muchos años colaborando con los bancos de alimentos y las organizaciones de lucha contra el hambre de la zona. Sólo en 2024, Stop & Shop ha donado más de 2 millones de dólares en contribuciones en efectivo a los ocho bancos de alimentos participantes en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Stop & Shop sigue ampliando el programa Stop & Shop School Food Pantry Program, que trabaja directamente con escuelas desde preescolar hasta la universidad para establecer y apoyar despensas de alimentos en las escuelas. En la actualidad, Stop & Shop apoya a más de 230 despensas escolares en todo su territorio, incluidas más de 130 en el área triestatal.

"Estamos muy contentos de unir fuerzas una vez más con NBC 4 New York y Telemundo 47, en este tremendo esfuerzo multiestatal para ayudar a combatir el hambre en nuestras comunidades locales", dijo Jennifer Barr, Directora de Comunicaciones Externas y Relaciones Comunitarias de Stop & Shop. "Asegurarnos de que nuestros vecinos tengan acceso a alimentos saludables y artículos de cuidado personal es importante para nosotros - y si todos trabajamos juntos, podemos hacer una gran diferencia para los necesitados en el área tri-estatal."

Para más información sobre la campaña de recogida de alimentos y voluntariado Alimentando a Nuestras Familias del 1 de junio, visite Telemundo47.com, NBCNewYork.com, StopandShop.com o cualquier banco de alimentos u organización de rescate de alimentos participante.

Para obtener más información sobre la recolección de Alimentando a Nuestras Familias por favor visite telemundo47.com/alimentar o NBCNewYork.com/fooddrive.

Sobre Telemundo 47 New York / WNJU

Telemundo 47 / WNJU es la estación Telemundo de NBCUniversal Local con más de 50 años de servicio a las comunidades de habla hispana de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Con periodistas ganadores del Premio Emmy® y ofreciendo más de 27 horas de programación producida localmente cada semana, Telemundo 47 es la única estación de televisión en español del Tri-Estado con un equipo de cuatro meteorólogos certificados, La Autoridad en El Tiempo que están certificados por WeatheRate por ofrecer el pronóstico de televisión en español más preciso del Tri-Estado. Su unidad de investigación Telemundo Responde ha recuperado más de 4 millones de dólares hasta la fecha, y el programa de asuntos públicos Enfoque Nueva York de Telemundo 47 centra semanalmente la atención en las cuestiones políticas y las preocupaciones locales más importantes para los telespectadores.

Telemundo 47 ofrece noticias e información a través de todas las plataformas, incluyendo la aplicación Telemundo 47 App, canales de medios sociales en Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube, así como en el canal de streaming Telemundo Noreste, accesible en Roku, Amazon FireTV, Xumo Play y Local Now. Telemundo 47, la casa de transmisión en español de la FIFA™ en los tres estados, ofrecerá cobertura exclusiva en español del torneo de la Copa Mundial Masculina de la FIFA™ 2026. Para más información, visite www.telemundo47.com

Sobre NBC 4 New York / WNBC

NBC 4 New York / WNBC es la emisora insignia de la división NBCUniversal Local de NBCUniversal, que lleva más de 75 años al servicio de la zona triestatal de Nueva York y cuenta con periodistas galardonados con los premios Alfred I. duPont-Columbia, Edward R. Murrow y Emmy®, que se encuentran entre los más destacados en su campo. La emisora incluye el NBC 4 I-Team, la mayor unidad televisiva de reportajes de investigación de Nueva York, Better Get Baquero, que ha recuperado más de 10 millones de dólares para los consumidores del triestado, y Storm Team 4, certificado por WeatheRate por ofrecer la previsión meteorológica local más precisa del triestado utilizando tecnología punta como Storm Tracker 4, un radar meteorológico Doppler fijo de polarización dual y banda S de alta frecuencia.

Las plataformas digitales de NBC 4 Nueva York también se encuentran entre las más leídas y vistas del mercado neoyorquino e incluyen la aplicación NBC 4, el canal Peacock dedicado, el canal Roku, Samsung TV Plus, Pluto, Xumo Play, Amazon Fire, Google TV, Freevee, TCL y los canales Local Now, junto con una visualización única fuera del hogar en taxis locales. Para más información, visite nbcnewyork.com

Sobre Stop & Shop

Stop & Shop, un supermercado de barrio desde hace más de 100 años, se centra en ofrecer un amplio surtido de opciones frescas y saludables a un gran valor a través de fuertes ventas semanales y precios bajos todos los días. Su nuevo programa de fidelización GO Rewards ofrece ofertas personalizadas y permite a los clientes ganar puntos que pueden canjear por gasolina o alimentos cada vez que compran. Los clientes de Stop & Shop pueden elegir cómo quieren comprar, ya sea en la tienda o en línea, que ofrece tanto la entrega como la recogida en el mismo día. La empresa se compromete a tener un impacto en sus comunidades luchando contra el hambre, apoyando a nuestras tropas y a través de increíbles actos de cuidado en general. Stop & Shop Supermarket Company LLC es una empresa de Ahold Delhaize USA que cuenta con más de 54.000 empleados y gestiona cerca de 400 tiendas en Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York y Nueva Jersey. Más información sobre Stop & Shop, visite www.stopandshop.com.