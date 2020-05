Inicia nuestra campaña ‘Alimentando a Nuestras Familias’

Visite telemundo47.com/alimentar o NBCNewYork.com/fooddrive para hacer una donación deducible de impuestos hasta el 24 de mayo.

NUEVA YORK, NY - (18 de mayo de 2020) – Telemundo 47 / WNJU y NBC 4 New York / WNBC se unen para brindar apoyo a los bancos de alimentos locales, los cuales enfrentan significativos desafíos financieros y operativos debido al impacto continuo de COVID-19. Comenzando (fecha) y continuando hasta el 24 de mayo, los residentes del área triestatal pueden localizar sus bancos de alimentos locales para hacer una donación financiera mediante los portales de donación de WNJU Alimentando a Nuestras Familias o de WNBC Feeding our Families. Los fondos generados a través del llamado a la comunidad ayudarán a los bancos de alimentos a reabastecer los estantes y suministrar productos no perecederos a diversas agencias y organizaciones comunitarias que luchan contra el hambre.

“Este es un momento crítico para nuestros bancos de alimentos. Necesitan nuestro apoyo en este momento", dijo Eric Lerner, presidente y gerente general de WNBC. “Asegurar estos importantes recursos ayudará a los bancos de alimentos en el área triestatal a satisfacer la creciente demanda y entregar alimentos aún más nutritivos a las familias que más lo necesitan. Nuestros televidentes siempre han sido generosos con los necesitados. Por medio de Alimentando a Nuestras Familias, estoy seguro de que volverán a estar allí”.

A la campaña de recaudación de fondos Feeding our Families de WNBC y WNJU se ha unido el supermercado Stop & Shop, que apoyará a nueve bancos de alimentos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Estos incluyen City Harvest, Community Food Bank of New Jersey, Connecticut Food Bank, Feeding Westchester, Food Bank of the Hudson Valley, Food Bank for New York City, Fulfill, Island Harvest Food Bank y Long Island Cares. Las nueve instituciones son miembros de Feeding America, la red nacional de bancos de alimentos.

“El impacto en las comunidades de habla hispana en el área triestatal ha sido sin precedentes y para muchos se ha vuelto más difícil que nunca poner comida en la mesa", dijo Cristina Schwarz, presidenta y gerente general de Telemundo 47. “Los fondos donados por medio de Alimentando a Nuestras Familias permanecerán en la comunidad para ayudar a tantas familias a superar estos tiempos tan difíciles. De verdad que hace una gran diferencia”.

Para obtener más información sobre la colecta digital Alimentando a Nuestras Familias por favor visite telemundo47.com/alimentar o NBCNewYork.com/fooddrive.