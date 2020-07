“Watchmen” lidera los Premios Emmy con 26 nominaciones

LOS ÁNGELES - "Watchmen", envuelto en la mitología de los superhéroes y basado en el racismo del mundo real, recibió el martes 26 nominaciones para los Premios Emmy en horario estelar.

La serie de HBO, que capturó la profunda inquietud de Estados Unidos al enfrentar enfrentamientos raciales y políticos en medio de una pandemia, fue nominada como la mejor serie limitada y recibió ofertas para los miembros del reparto, incluidos Regina King y Jeremy Irons.

King formó parte de una vanguardia de actores de color que indica que los votantes de la academia de televisión prestaron atención al clima social.

"¡Zendaya!" exclamó la presentadora del anuncio de Emmy Leslie Jones, su alegre reacción a la nominación de la estrella de "Euforia" como mejor actriz en un drama. "Este es un gran día", dijo Jones.

Ella era parte de un lanzamiento virtual de candidatos nominados socialmente distanciado que estaba en línea, no en televisión como es habitual. Pero nada es habitual durante una era de coronavirus que ha llevado la producción de Hollywood a un punto muerto virtual y está haciendo que los Emmys y otros premios busquen alternativas.

La gran actuación de "Ozark" de Netflix ayudó al servicio de transmisión a lograr 160 nominaciones que batieron récords que superaron al líder perenne HBO, que obtuvo 107 nominaciones.

El recién llegado de Apple TV + ganó atención en su primera temporada con la oferta de la mejor actriz dramática de Jennifer Aniston por "The Morning Show". Otro novato en streaming, Disney +, vio su spin-off de la franquicia de Star Wars, "The Mandalorian", reclamar una nominación al mejor drama entre sus 15 nobles totales.

La comedia de Amazon "The Marvelous Mrs.Maisel" es la segunda serie más nominada con 20, seguida de "Ozark" de Netflix con 18.

“Este año, también estamos dando testimonio de una de las mejores luchas por la justicia social en la historia. Y es nuestro deber utilizar este medio para el cambio ", dijo Frank Scherma, presidente y CEO de Television Academy al comienzo de la presentación.

Las cuatro nominaciones de Kerry Washington cubrieron una amplia gama, incluida la actriz principal por "Little Fires Everywhere" y por el trabajo de su compañía de producción en las series limitadas y otros programas.

La diversidad fue especialmente notable en las categorías de comedia después de estar casi ausente el año pasado.

"Ramy", que encuentra humor matizado en la crisis de identidad y fe de un joven musulmán estadounidense, se ganó la mejor oferta de actor por su estrella y cocreador, Ramy Youssef.

Issa Rae regresó a la categoría de mejor actriz de comedia por su serie "Insecure", que obtuvo la mejor oferta de comedia.

"Schitt’s Creek", el pequeño y peculiar show que estuvo sin el reconocimiento de Emmy hasta el año pasado, recibió 15 nominaciones para su última temporada, incluidas las mejores series de comedia y los principales guiones para Eugene Levy y Catherine O’Hara.

"The Good Place", también al final, obtuvo una mejor oferta de comedia y, para Ted Danson, una nominación a mejor actor de comedia.

La despedida fue menos aficionada a otros espectáculos que concluyeron la temporada pasada, sin grandes ofertas para "Modern Family", "Homeland" o "Silicon Valley".

Pero el fallecido Fred Willard recibió un guiño por su aparición como invitado de "Modern Family". Una nominación póstuma también fue para el director Lynn Shelton, por la serie limitada "Little Fires Everywhere".

"Estoy tan increíblemente agradecido de que la Academia de Televisión haya elegido honrar a Lynn con esta merecida nominación", dijo Washington. "Sé que está celebrando en el más allá".

Las ocho nominaciones para "Unorthodox", una serie limitada sobre una mujer judía ortodoxa insatisfecha, pueden reflejar el tiempo de inactividad por virus y cuarentena que atrajo a los votantes de los Emmy a programas que de otro modo podrían pasar por alto, dijo Daniel Feinberg, crítico de televisión principal de The Hollywood Reporter.

Un fenómeno muy diferente de la cultura pop también fue un beneficiario probable.

"Un programa como" Rey Tigre ", por ejemplo, que recibió un puñado de nominaciones, en realidad no es tan bueno, pero fue absolutamente la comida chatarra que la gente ansiaba al comienzo de este período de cuarentena", dijo Feinberg.

El martes se unieron a Jones los presentadores Laverne Cox ("Orange is the New Black"), Josh Gad ("Frozen") y Tatiana Maslany ("Orphan Black"). Cox, Gad y Maslany aparecieron en video.

Entre los homenajeados cuya nominación chocó con los eventos actuales: Brad Pitt se ganó el visto bueno por su aparición como invitado interpretando al Dr. Anthony Fauci en "Saturday Night Live".

Los nominados a las mejores series de comedia son: "Curb Your Enthusiasm"; "Dead to Me"; "The Good Place "; "Insecure"; " The Kominsky Method "; The Marvelous Mrs. Maisel "; " Schitt’s Creek"; " What We Do in the Shadows.".

Los nominados a la mejor serie dramática son: "Better Call Saul"; "The Crown"; "Killing Eve"; " The Handmaid’s Tale "; "The Mandalorian"; "Ozark"; " Stranger Things "; " Succession"

Además de "Watchmen", los nominados a las mejores series limitadas son: “Little Fires Everywhere”; “Mrs. America”; “Unbelievable”; ”Unorthodox".

Las nominadas a la actriz de la serie dramática son: Jennifer Aniston, “The Morning Show”; Olivia Colman, “The Crown”; Jodie Comer, “Killing Eve”; Laura Linney, “Ozark”; Sandra Oh, “Killing Eve”; Zendaya “Euphoria".

Los nominados al actor de la serie dramática son: Jason Bateman, “Ozark”; Sterling K. Brown, “This is Us”; Billy Porter, “Pose”; Jeremy Strong, “Succession”; Brian Cox, “Succession”; Steve Carell, “The Morning Show.".

Los nominados al actor principal en una serie de comedia son: Anthony Anderson, “black-ish”; Don Cheadle, “Black Monday”; Ted Danson, “The Good Place”; Michael Douglas, “The Kominsky Method”; Eugene Levy, “Schitt’s Creek”; Ramy Youssef, “Ramy".

Los nominados a la actriz principal en una serie de comedia son: Christina Applegate, “Dead to Me”; Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”; Linda Cardellini, “Dead to Me”; Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”; Issa Rae, “Insecure”; Tracee Ellis Ross, “black-ish".

Los nominados a mejor película para televisión son: " “American Son”; “Bad Education”; “Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones”; “El Camino: A Breaking Bad Movie”; “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend".

Una gran energía Jones dio inicio al anuncio del martes al aparecer en un set virtual y bromeó diciendo que le dijeron que habría muchos otros en el set para anunciar a los nominados, pero en lugar de eso la encerraron en un estudio con solo un camarógrafo.

Los Premios Emmy, presentados por Jimmy Kimmel, se presentarán el 20 de septiembre en ABC.