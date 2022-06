Comienzan los testimonios en juicio contra Bill Cosby por presunto abuso sexual a joven en mansión Playboy

SANTA MONICA, California — Judy Huth, de 16 años, estaba profundamente angustiada minutos después de que Bill Cosby abusara sexualmente de ella una tarde de 1975 en la Mansión Playboy, testificó la que era su mejor amiga en ese momento.

"Ella dijo 'Quiero irme, quiero irme', estaba llorando", contó Donna Samuelson, quien tenía entonces 17 años y ahora tiene 64, la primera testigo en un juicio civil en el condado de Los Ángeles derivado de la demanda de Huth contra el comediante y actor de 85 años.

Samuelson, que esperaba pasar el resto de la tarde y la noche en la mansión, estaba enojada con su amiga, hasta que Huth se explicó. “Dijo que Bill Cosby había intentado tener sexo con ella”, dijo Samuelson.

Huth le dijo a Samuelson que en una habitación junto a una sala de juegos en los terrenos de la mansión donde los tres habían estado pasando el rato y jugando billar y juegos de arcade, Cosby había tratado de poner su mano debajo de sus pantalones ajustados y luego se expuso, lo que obligó a Huth a tocarlo sexualmente, testificó Samuelson, quien se había distraído jugando un juego y no estaba al tanto de lo que había sucedido.

Samuelson tomó dos fotos de Cosby y Huth juntos ese día que son fundamentales para el juicio y que mostraron constantemente al jurado durante el primer día. Aparece un Cosby claramente reconocible con barba y gorro rojo.

ABOGADA DE COSBY DICE QUE ES "TOTAL INVENTO"

Una abogada de Cosby calificó las acusaciones de abuso sexual como "un completo y total invento" y dijo que las imágenes son la única razón por la que existe el caso.

“Se trata de un plan tramado por Judy Huth y su amiga Donna Samuelson con base en algunas fotos”, dijo la abogada Jennifer Bonjean en su declaración de apertura poco antes de que Samuelson subiera al estrado. “Aprenderás que Judy Huth ha estado tratando de sacar provecho de estas fotos durante décadas”.

El juicio representa uno de los últimos reclamos legales restantes contra Cosby después de que su condena penal en Pensilvania fuera desestimada por un tribunal de apelaciones el año pasado, y su aseguradora resolvió muchas otras demandas contra su voluntad. El exactor no asistirá al juicio y no testificará, pero se reproducirán partes de una declaración en video que hizo poco después de que se presentara la demanda de 2014.

TODO INICIÓ CON ENCUENTRO INESPERADO

Samuelson testificó que Cosby había conocido a las dos niñas en un set de filmación en un parque del área de Los Ángeles unos días antes, y las invitó a ir a un club donde jugaría tenis, luego las llevó por sorpresa a la mansión y les dijo que si alguien preguntaba su edad debían decir tenía 18 años, pero nadie lo hizo.

Cuando Huth le contó su historia a Samuelson, Cosby se había ido para asistir a un evento con planes de regresar horas más tarde, dejando atrás a las niñas.

ESTADÍA EN LA MANSIÓN PLAYBOY

Samuelson dijo que le preguntó a su angustiada amiga si quería ir a la policía o decirle a alguien más, Huth respondió enfáticamente que no. Convenció a Huth para que se quedara en la mansión.

“Pensé que ir a nadar y esas cosas la calmaría”, testificó Samuelson. "Dije: 'Nos iremos tan pronto como regrese'".

Ella dijo que el mayordomo de la mansión trajo a las niñas trajes de baño en cualquier estilo, tamaño y color que pidieron, y pasaron el rato en la famosa piscina de la gruta de la mansión y pidieron tequila. Luego cenaron en la mansión, sentados frente al actor Peter Lawford.

Estaban jugando con un piano de cola cuando Cosby regresó y puso su brazo alrededor de una horrorizada Huth. Las chicas se levantaron rápidamente para irse, dijo Samuelson, pero justo en ese momento, el director de Playboy, Hugh Hefner, y su novia de entonces, la modelo de revista Barbi Benton, entraron y Cosby los presentó antes de irse.

La abogada de Cosby aprovechó la estadía de las chicas en la mansión durante su discurso inicial. “Vaya que Judy y Donna se divirtieron. Se quedaron durante 12 horas”, dijo Bonjean. “No hay una respuesta típica a un evento traumático, pero la fiesta en la Mansión Playboy no parece consistente”.

Pero en su declaración de apertura, el abogado de Huth, Nathan Goldberg, dijo que en los meses siguientes, ella se vio muy afectada emocionalmente por el trauma, fumando marihuana en grandes cantidades, teniendo relaciones problemáticas y sufriendo de ansiedad.

“Ya no era la niña feliz y despreocupada que había sido”, dijo Goldberg.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Huth.