Los hijos de Shakira y Piqué debutan en la música con su nueva canción “The One”

Nueva York - Los hijos de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué debutaron en la música con la canción "The One", escrita por Milan, también vocalista del tema, y con Sasha a la batería.

Tras el lanzamiento, Shakira publicó en Instagram un fragmento del videoclip con la frase "¡Qué regalo más lindo para este día!", haciendo referencia a que hoy es el Día de la Madre en algunos países como Estados Unidos.

La canción, una colaboración con la cantante Mila V., está producida por la fundación Let it Beat Academy, de los músicos argentinos Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra, y forma parte de su programa Next Generation of Artists, cuya meta es impulsar las carreras musicales de jóvenes de entre 10 y 20 años.

El tema puede encontrarse en plataformas como Youtube, donde ya cosecha más de 150,000 visualizaciones, y forma parte del álbum 'ALL FOR YOU', publicado por Let it Beat Academy.

Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, presentaron la semana pasada la canción en una gala en Miami organizada por la fundación, a la que acudió Shakira y a quien se la pudo ver aplaudiendo emocionada a sus hijos mientras interpretaban el 'single'.

La colombiana está embarcada actualmente en su gira por Estados Unidos de 'Las mujeres ya no lloran', que comenzará este martes en Charlotte (Carolina del Norte) con un concierto al que acudirá como invitado el español Alejandro Sanz.

El tour recorrerá la costa este del 13 de mayo al 7 de junio, continuará por Texas del 11 al 15 de junio y concluirá en la costa oeste el 30 de junio en San Francisco.

Posteriormente, comenzará la segunda etapa de su tour latinoamericano en Tijuana el 11 de agosto y también visitará las ciudades mexicanas de Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Puebla, donde cerrará el 12 de septiembre.

