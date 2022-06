Guía de eventos de la celebración de Juneteenth en NYC y el área triestatal

NUEVA YORK, NUEVA JERSEY Y CONNECTICUT -- Las celebraciones del 16 de junio se llevarán a cabo en los cinco condados y el área triestatal este fin de semana en honor al feriado federal recientemente reconocido.

"Juneteenth" marca el día en 1865 cuando se presentó la Proclamación de Emancipación a las personas esclavizadas en Texas, más de dos años después de que el presidente Abraham Lincoln la emitiera.

Este año será el segundo que Estados Unidos reconoce el día como feriado federal.

Estos son algunos de los próximos eventos en honor a la celebración de este año:

Manhattan

Broadway celebra Juneteenth

Duffy Square, Broadway entre 45th & 47th Streets, Midtown, , Domingo, 12 a 1:30 p.m.

Coste: gratis.

Artistas afroamericanos, y aliados, desde una variedad de espectáculos de Broadway interpretarán sus propias obras, incluidas canciones, bailes y poesía, así como música en vivo.

Marcha de Juneteenth/Carrera 5K/Caminata/Patinaje

Empieza en Engineers Gate en 90th Street & 5th Ave, Domingo, 12 a 2 p.m.

Costo: el pago es opcional para el registro, se recomienda una donación de $25.

Originalmente fundada como The Juneteenth March en 2020, una marcha pacífica desde Harlem hasta el Ayuntamiento, destacó la amplia gama de injusticias y la falta de reformas para los residentes afroamericnaos en la ciudad de Nueva York y en todo Estados Unidos. Desde entonces, la marcha se ha convertido en Juneteenth March/5K Run/Walk/Roll. Tras su cambio de propósito, todas las ganancias ahora se donan para financiar el Centro Comunitario de Harlem, que es un centro comunitario que ofrece servicios de más de 30 organizaciones comunitarias.

Celebración de los artistas afroamericanos de la comunidad LGBTQIA+ en "The Center"

7th Avenue y Greenwich Avenue, domingo, 12 a 5 p.m.

Coste: gratis.

El Centro Comunitario de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (comúnmente llamado "El Centro") ha sido conocido como un espacio seguro y un centro de recursos para la comunidad LGBTQIA+ desde 1983. Continúan sus celebraciones del Mes del Orgullo con Black of Center: a Juneteenth Block Festival con artistas afroamericanos LGBTQIA+, narradores, pequeñas empresas, vendedores, así como actividades interactivas como talleres de arte, lecturas, conjuntos musicales de DJ Jamz y foros de discusión de miembros de la comunidad.

Proyección de The Big Payback en The Apollo

235 W 125th Street, domingo, proyecciones comienzan a las 6 p.m.

Coste: gratis.

Habrá una proyección comunitaria gratuita de THE BIG PAYBACK de Color Farm, codirigida por Erika Alexander y Whitney Dow.

Summer of Soul (... O cuando la revolución no podía ser televisada)

Marcus Garvey Park, viernes, proyecciones empiezan a las 8 p.m.

Coste: gratis.

Este viernes Summer of Soul (...O, Cuando la revolución no pudo ser televisada) regresará al SummerStage de Capital One City Parks Foundation para abrir su temporada de espectáculos en los parques del vecindario, conmemorando el 16 de junio.

Brooklyn

13º Festival Anual Juneteenth NY 2022

Linden Park en Linden Blvd. & Vermont St. en East New York, 18 de junio, 10 a.m. a 6 p.m., Prospect Park en la entrada principal – Lafayette Memorial – Prospect Park W & 9th Street, domingo, 10 a.m. a 6 p.m., online, viernes, 9 a.m. a 6 p.m.

Coste: gratis.

Este festival de tres días comienza el viernes. El Día de la Salud y el Bienestar "Mente, Cuerpo y Alma" es el primer evento cuando la celebración inicia su cumbre virtual el viernes y continúa en persona durante el resto del fin de semana con actuaciones de talentos locales y proveedores que presentan una selección de locales, negros -restaurantes propios. Habrá clínicas de baloncesto con The Brooklyn Nets y New York Liberty, una exhibición de moda y más.

Honorando Juneteenth

Museo de Brooklyn, 200 Eastern Parkway, Prospect Heights, domingo, 12 a 6 p.m.

El Museo de Brooklyn está honrando a Juneteenth con un día completo de actividades. Dado que Juneteenth coincide con el Día del Padre, el evento de este año contará con actividades para toda la familia.

Celebración del Día de la Libertad/Juneteenth de la Ciudad de Nueva York en Grand Army Plaza

10 Grand Army Plaza, Brooklyn, NY 11238, a los escalones de Biblioteca Pública de Brooklyn, domingo, ruedas de prensa a las 9 a.m., celebración y festividades de 8 a 11:30 a.m.

Coste: gratis.

El evento familiar incluirá artistas de la palabra hablada, poetas y músicos.

Queens

André De Shields es Frederick Douglass: Mis Ojos Han Visto la Gloria

Flushing Town Hall, 137-35 Northern Blvd, Flushing, domingo, 2 a 8 p.m.

Coste: $40; $30 miembros y personas mayores; $20 estudiantes; $10 niños menores de 12 años

El ganador de los premios Tony, Grammy y Emmy y estrella de Hadestown, André De Shields, interpreta un extracto de su trabajo en solitario y espectáculo individual "Frederick Douglass: Mine Eyes Have Seen the Glory".

Juneteenth: la hora del cuento

Queens Public Library, Richmond Hill, 118-14 Hillside Avenue, Richmond Hill, sábado, 11 a 11:30 a.m.

Coste: gratis.

Los niños y los cuidadores son bienvenidos a la Biblioteca Pública de Queens para una hora de cuentos especial para aprender más sobre Juneteenth a través de libros ilustrados.

Proyección de La Princesa y el Sapo en el Museo de la Imagen en Movimiento

Museum of the Moving Image , 36-01 35th Ave., Astoria, viernes a domingo: viernes 2:30 p.m.; domingo, 1 p.m. y 3 p.m.

Coste: $15; $11 personas mayores de 65 años y estudiantes mayores de 18; $9 edades 3-17.

El Museo de la Imagen en Movimiento está celebrando el 16 de junio con una proyección de una película que celebra la herencia negra, incluidas las proyecciones de la película animada de Disney de 2009 La princesa y el sapo, que presenta a la primera princesa afroamericana de Disney, Tiana.

El Bronx

Segundo Aniversario Anual del Día de la Familia Juneteenth

Pelham Bay Park, Middletown Road & Stadium Avenue, Bronx, domingo, 11 a.m. a 4 p.m.

Coste: gratis.

Este evento es apto para familias e incluye eventos como artes y manualidades, pintura de caras, presentaciones en vivo y más.

Celebración y ceremonia del Juneteenth en Van Cortland Park Alliance

Van Cortlandt Park, 242nd Street and Broadway, Bronx, lunes, 6 a 7:30 p.m.

Coste: gratis.

Van Cortlandt Park Alliance conmemora el Juneteenth con actuaciones, que incluyen música y palabras habladas. Después de las actuaciones, puede seguir una procesión con tambores hasta el Cementerio Africano Esclavizado para una ceremonia de libación, en honor a la memoria de las personas esclavizadas.

Staten Island

Desfile de la Libertad Juneteenth

Comienza en 85 Snug Harbor Rd. a las 8:30 a.m. y acaba a las 10 a.m., sábado.

Coste: gratis.

El Colectivo Jubilee organizará el primer Desfile de la Libertad de Juneteenth el sábado. Todos son bienvenidos a compartir el júbilo de ver o caminar en el desfile.

Festival de la Libertad de Juneteenth

The Staten Island Children’s Museum el domingo, de 11 a.m. a 3 p.m.

Coste: gratis.

El artista de música y justicia social nominado al Grammy, Fyütch, actuará detrás del Museo en el South Meadow del Centro Cultural y Jardín Botánico Snug Harbor como parte del Festival de la Libertad de Juneteenth organizado por Jubilee Collective en celebración de Juneteenth.

Nueva Jersey

NEWARK: Festival Juneteenth del Museo de Arte de Newark en honor a Harriet Tubman

Washington Park (que pronto se llamará Harriet Tubman Square), en frente del NMOA (49 Washington St., Newark), sábado, 12 a 5 p.m.

Coste: gratis.

El Museo de Arte de Newark está organizando un festival al aire libre en honor a Harriet Tubman, donde los invitados pueden decorar azulejos de cerámica que luego se utilizarán para crear el Monumento a Harriet Tubman en Washington Park. Jacari Harris, directora ejecutiva de la Fundación George Floyd, hablará y se programarán actuaciones de artistas y bailarines negros durante todo el día.

MAPLEWOOD: Festival MAPSO Juneteenth

Memorial Park (580 Valley St.), sábado, 5 a 9 p.m.

Coste: gratis.

MAPSO (Maplewood & South Orange) organizará un festival que incluirá lecturas y actuaciones de Ras Heru, Donyah Michelle, Rachelle Parker, SOMA Justice, Jané, Autumn Jones y más. Un espectáculo de fuegos artificiales cerrará la noche.

BLOOMFIELD: Festival de negocios propiedad de afroamericanos

Entre Bloomfield y Glenwood Avenues yLackawanna, sábado, 12 a 6 p.m.

Coste: gratis.

Las empresas propias de afroamericanos realizan la segunda celebración anual del 16 de junio de Bloomfield. A lo largo del día, los visitantes participarán en servicios de inspiración en vivo, clases de baile y actuaciones musicales. Los estilistas de la zona rendirán homenaje a Madam CJ Walker en The Giveback Hair Show.

Connecticut

WEST HAVEN: West Haven celebra Juneteenth

Brent Watt Park, sábado, 11 a.m. a 2 p.m.

Coste: gratis.

La ciudad de West Haven está celebrando el Juneteenth con un evento con vendedores locales, música, comida y una exhibición de talentos. Conozca la historia detrás de Juneteenth y celebre con los residentes y funcionarios locales.

OLD LYME: Evento de Jazz y Poesía: Juneteenth

Florence Griswold Museum, sábado, 2 a 4 p.m.

Coste: gratis.

La celebración del diecinueve de junio se lleva a cabo en los terrenos del museo y presenta música del Nat Reeves Jazz Quartet y lecturas de los poetas Witness Stones Marilyn Nelson, Kate Rushin, Rhonda Ward y Antoinette Brim-Bell, quienes crearon un tributo en verso a los recordados. con placas de Lyme Street que marcan antiguos sitios de esclavitud y servidumbre por contrato.

ENFIELD: Festival de Celebración Juneteenth

Enfield Town Green, domingo, 11 a.m. a 6 p.m.

Coste: gratis.

UJIMA African American Alliance está organizando un festival Juneteenth.

Condado de Rockland

HAVERSTRAW: La Celebración Juneteenth

Clinton Street, sábado, 3 a 5 p.m.

Coste: gratis.

Haverstraw African American Connection está organizando su séptima celebración anual del 16 de junio. Habrá un desfile, comida, vendedores, una zona para niños y música en vivo con la invitada musical especial, Mietta Stancil-Farrar.

SPRING VALLEY: ForTheCulture Juneteenth Festival

Memorial Park, domingo, 11 a.m. a 6 p.m.

Coste: gratis.

La Fundación ForTheCulture organizará un evento que contará con entretenimiento de talentos locales, comidas y bebidas, así como juegos y actividades para que disfrute toda la familia.

Para obtener más información sobre Juneteenth y noticias relacionadas, haga clic aquí.