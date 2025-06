Wisin presenta “El sobreviviente 3” y afianza su compromiso con los nuevos artistas urbanos

MIAMI - Wisin presenta este jueves su producción discográfica "El sobreviviente 3", con la que cierra una trilogía musical, mientras fusiona el llamado reguetón de la "vieja escuela" con elementos innovadores.

El reguetonero puertorriqueño, integrante del dúo Wisin & Yandel, publicó en 2004 su primer álbum como solista, "El sobreviviente". Una década más tarde, lanzó su segundo disco y continuación del primero, "El regreso del sobreviviente" (2014).

Luego de los proyectos "Los vaqueros: la trilogía" (2015), "Victory" (2017) y "Mr. W" (2024), ahora regresa con la tercera parte de "El sobreviviente", que marca el final de una etapa, y naturalmente, el comienzo de otra.

En entrevista con TELEMUNDO Digital, el artista aseguró que "este disco, aparte de que hay grandes reguetones, con la esencia, con la raíz del movimiento, también hay fusiones muy interesantes, rítmicas, y ese choque de nuevas generaciones y viejas generaciones".

El trabajo musical contiene 14 temas y colaboraciones con figuras establecidas del género como los boricuas Farruko y Zion. Pero también brinda la oportunidad a talentos más jóvenes como los colombianos Kapo ("Luna"), Greeicy ("¿Cuándo fue?") y Beéle ("¿Qué pasó bebé?"), entre otros.

"Yo creo que hay un cambio generacional muy grande, muy marcado. Hay nuevas generaciones, hay nuevos ídolos, hay nuevos líderes en el movimiento", explicó.

El cantante opina que esa unión con nuevas generaciones es "lo interesante del proyecto". "A veces las cosas tan diferentes son las cosas más complementarias, y creo que lo logramos", aseguró.

Según él, estos artistas "traen una nueva generación y un nuevo sonido, y chocan" con el estilo de la vieja escuela del reguetón por el que Wisin se hizo famoso.

Lo que viene tras el cierre de la trilogía de "El sobreviviente"

Tras el cierre de una trilogía como "El sobreviviente", Wisin tiene la intención de dejar un mensaje al público.

"El mensaje que quiero enviar es que la gente entienda que W (Wisin) sigue siendo el reguetonero con esa identidad agresiva, y con esa jerga de barrio, pero también he evolucionado a nivel musical. Es que ellos entiendan la evolución musical de Wisin en todos los aspectos. Tanto en lírica, en interpretación, en producción. Que ellos puedan ver que no han sido en vano casi 30 años de carrera, que hemos evolucionado y ya podemos trabajar de tú a tú con cualquier artista", declaró con convicción.

Y de igual modo, afirma, su siguiente etapa tras el último capítulo de "El sobreviviente" estará enfocada en ayudar a impulsar a la nueva generación de la música urbana mediante su propio sello discográfico, La Base Music Group, que mantiene en su natal Cayey, Puerto Rico.

El intérprete de éxitos como "Adrenalina", "La gitana" y "Saoco" afirma que desea "ser herramienta para nuevas generaciones, para poder ayudarlos, para poder hacer buena música, para poder darles dirección".

El desarrollo artístico de nuevos talentos es ciertamente una pasión para Wisin, quien afirma que cuando comenzaba junto con Yandel, "nosotros no tuvimos esas herramientas".

"Si hubiésemos tenido esas herramientas, quizás no hubiésemos tropezado tanto. ¿Cuál es mi responsabilidad? A todos estos jóvenes, darles herramientas o poder decirles un consejo genuino, para que quizás no tropiecen donde yo tropecé", sentenció.

Pero, ¿cuáles fueron esos tropiezos?

"Cuando nosotros arrancamos en la música no había radio, en la televisión no nos aceptaban. No había credibilidad. Nos apagaban los micrófonos en shows. Cantábamos y nos daban la oportunidad, pero cantábamos últimos, cuando no había nadie, o al principio cuando nadie había llegado", recordó sobre los tiempos en los que el reguetón era un género marginado en Puerto Rico, y Wisin & Yandel, al igual que figuras como Daddy Yankee o Don Omar, intentaban abrirse paso.

Y sin dudas, lo lograron, porque hoy el reguetón es reconocido como el género latino con mayor popularidad en el mundo. "Eso me dice que nuestro trabajo no fue en vano, y ya con eso, yo creo que es el mejor premio. Para mí, para Yandel, y para muchos de mis colegas", mencionó.

"Puerto Rico no tiene más valor que Colombia; Colombia no tiene más valor que Puerto Rico"

Parte de la expansión mundial del reguetón se ha debido también a una nueva generación de ídolos colombianos como Karol G, Maluma o J Balvin, que han convertido al país sudamericano en una gran cantera de talento, luego de las puertas que se abrieron en Puerto Rico.

Wisin dice orgulloso que "Puerto Rico no tiene más valor que Colombia; Colombia no tiene más valor que Puerto Rico".

"Panamá, que es una de las raíces de nuestro movimiento, no tiene más valor que ninguno de ellos (Colombia y Puerto Rico). Porque nuestro trabajo ha sido un trabajo en relevo. Todos han aportado en su momento lo que el género necesita para seguir creciendo", destacó.

El artista también destaca las aportaciones de países como Argentina, España, Venezuela y Cuba al género urbano. "Todos los países tienen una representación en el torneo musical urbano. Y representación digna, de respeto", aseguró.

Y en ese sentido, Wisin opina que Colombia "hoy está pasando por uno de los momentos más grandes de la música, por todos los exponentes, pero es por su esfuerzo".

Incluso, recuerda cuando iba con Yandel a ofrecer conciertos en Colombia y ver los grandes sacrificios que hicieron Maluma y J Balvin para llegar a donde están ahora.

"Yo recuerdo ir a Colombia a cantar con Yandel en conciertos multitudinarios, y ver a J Balvin en la parte de atrás soñando, tratando de buscar compañía con nosotros y con (Daddy) Yankee. Maluma me dijo que vendía cosas en la luz (semáforo) para poder entrar a un concierto de Wisin & Yandel en Colombia", confesó.

"Esas historias son las que me dicen que nuestra inspiración hizo que esos chamacos soñaran, pero quizás hoy hay nuevos artistas que sueñan con ser como Maluma y como Balvin. Por eso ha sido un trabajo en relevo, y era lo que nosotros desde el principio soñamos, con que no solamente fuera un movimiento de Puerto Rico, que fuera un movimiento que se expandiera", concluyó sonriente con la satisfacción del objetivo logrado.