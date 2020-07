Vuelve a Telemundo la cuarta temporada de “Exatlón”

MIAMI - La cuarta temporada de "Exatlón Estados Unidos", uno de los programas más exitosos de la TV en español, regresa este lunes a las 7 p.m. ET / 6 p.m. C a la pantalla de Telemundo.

Su conductor, Erasmo Provenza, contó cómo se ha adaptado la producción para lidiar con la amenaza del COVID-19 y por qué fue importante hacerlo.

Para comenzar "vinimos el equipo de Estados Unidos en un avión privado a la República Dominicana, que es donde grabamos 'Exatlón'. Se ha rediseñado toda la producción para garantizar que todos estemos bien y nos mantengamos sanos", indicó el conductor y comentarista del concurso de competiciones físicas.

"El público va a ver a los concursantes con mascarilla, yo solo me la quito cuando estoy presentando algo. Estamos muy enfocados en cuidarnos y cuidar a los demás, incluyendo al público, al que esperamos dar ejemplo con esto, como con el resto de los valores que representa 'Exatlón' y que son los que nos han convertido en el programa familiar número uno", subrayó.

Según Provenza y los productores del programa, que se transmite en EEUU de lunes a viernes en horario estelar por la cadena hispana, la meta es poner su grano de arena en "la dura batalla contra la COVID-19".

"Yo vivo en Miami, que hoy en día es la zona cero de la pandemia (en EEUU). Ojalá que muchos de los que aún se niegan a ponerse mascarillas y tomar medidas de seguridad atiendan al llamado de las autoridades cuando vean que acá en 'Exatlón' sí nos ponemos máscaras, aunque todos los contendientes son atletas jóvenes y fuertes", agregó Provenza.

UN NUEVO COMIENZO

La cuarta temporada de "Exatlón Estados Unidos" comenzó en enero pasado con un éxito que superó a las tres anteriores. El día de su estreno fue el programa más visto en Miami, más allá del idioma, y el más visto en español en el país.

En abril, la producción decidió suspender las grabaciones, anticipándose por pocos días a la decisión de los gobiernos de EEUU y República Dominicana de paralizar los vuelos y cerrar las fronteras, para intentar contener la pandemia del coronavirus.

Provenza descartó categóricamente que la decisión solo se haya tomado después de que algunos miembros de la producción del programa dieron positivos por COVID-19.

"No tengo idea de dónde salió el rumor, pero no fue así. Sencillamente, tenemos un equipo multinacional y además de parar para repensar todo, no se quiso que nadie se fuera a quedar varado fuera de casa", indicó.

En la segunda parte de la cuarta temporada, 15 atletas de EEUU, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia compiten por el premio de $200,000 "con nuevos retos, pero además en nuevas condiciones, como le ha pasado a todo el mundo. Durante la cuarentena algunos se pusieron más en forma, otros engordaron. Ha pasado de todo", alertó Provenza.