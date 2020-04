“Trolls World Tour” recauda $100 millones con su exitoso estreno en internet

Los estudios de Universal aseguraron este martes que la película animada "Trolls World Tour" ha recaudado en torno a $100 millones con su lanzamiento directo por internet, uno de los pocos estrenos que no ha esperado a la reapertura de los cines afectados por la pandemia.

Según los datos publicados, con esos $100 millones recaudados en sus tres primeras semanas, el lanzamiento digital de esta cinta igualaría lo obtenido por la precuela original "Trolls", que en 2016 cosechó $116 millones en sus primeras tres semanas en taquilla.

Además, la secuela de este año superó uno de los grandes temores por el estreno directo en plataformas de internet: no dar beneficios, pues con un presupuesto estimado de $90 millones la cinta animada ya ha conseguido recuperar la inversión.

"Los resultados del 'Trolls World Tour' han excedido nuestras expectativas y demostrado la viabilidad del formato digital bajo demanda", dijo el dirigente de NBCUniversal, Jeff Shell, en declaraciones a The Wall Street Journal.

En una entrevista, el directivo abrió la puerta a que esta medida excepcional por la pandemia se podría aplicar en más ocasiones.

"Tan pronto como se vuelvan a abrir los cines, esperamos lanzar películas en ambos formatos", anticipó.

Esas palabras no han gustado a la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO, en inglés), que afronta su crisis de negocio más grave por el cierre de locales.

"Universal no tiene motivos para utilizar circunstancias inusuales en un entorno sin precedentes como trampolín para evitar verdaderos estrenos teatrales", defendió su presidente, John Fithian.

Para la asociación, parte del éxito de "Trolls World Tour" se debe a que había "familias en sus hogares desesperadas por ver algo nuevo", que en circunstancias normales habrían acudido a los cines.

"Los cines brindan una experiencia inmersiva y compartida que no se puede replicar", aseguró Fithian.

El precio para poder ver "Trolls World Tour" en internet es de $20, algo más de lo que se paga por dos entradas de cine en Estados Unidos.

"Confiamos en que cuando los cines vuelvan a abrir, los estudios continuarán beneficiándose de la taquilla de cines mundial", consideró.

Mientras que franquicias adultas como "James Bond" y "Fast and Furious" han decidido aplazar sus estrenos hasta otoño e incluso el año que viene, el cine familiar o infantil está apostando por los lanzamientos en internet.

Por ejemplo, los estudios Warner Bros. estrenarán el 15 de mayo directamente por internet la película animada "Scoob!", basada en las aventuras del famoso perro "Scooby-Doo" y la pandilla de investigadores.

Se trata de una alternativa en un Hollywood que ha quedado en "shock" por la pandemia al detener todos sus rodajes en marcha y suspender estrenos tan importantes como "Mulan", "James Bond: No Time to Die", "The Batman" y la cinta de "The Sopranos".