“No me he hecho nada en la cara”: Ricky Martin niega haberse sometido a procedimiento estético

Luego de numerosas especulaciones sobre su apariencia, el cantante puertorriqueño Ricky Martin acudió a su cuenta de Instagram para negar que se haya hecho algún procedimiento en el rostro.

“Yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro”, dijo el astro boricua el viernes en un video publicado en la mencionada red social.

Los comentarios acerca de la apariencia del artista comenzaron luego de una entrevista junto a su colega, el español Enrique Iglesias, en la que se le ve el rostro inflamado.

A raíz de esto, comenzaron los rumores de que el intérprete de “María” se había sometido a algún procedimiento estético.

“Si me pongo botox, si me pongo ‘fillers’ (rellenos), se los hubiese dicho, porque yo no tengo nada que esconder”, afirmó.

Martin aclaró que “el día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, donde simplemente me inflamé”.

“Está todo bien, mi vida está normal y estoy muy saludable”, afirmó.

Martin e Iglesias se encuentran en medio de una gira conjunta por Estados Unidos.