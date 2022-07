Reconocida actriz mexicana confiesa que sufrió violencia de género en una serie de netflix

LEÓN, México- La actriz mexicana Vanessa Bauche habló este sábado sobre el caso de violencia de género del que fue víctima mientras grababa la serie de Netflix "Guerra de vecinos" (2021), como parte de la conferencia Cero Violencia Contra la Mujer que se llevó a cabo en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

"En esa serie producida por Alazraki y Fernando Sariñana fui atacada durante un mes y medio por el actor que hacía de mi esposo (Pascacio López), que ocho meses antes ya había sido denunciado en medios, lamentablemente no por la vías correspondientes", mencionó en la conferencia la actriz de "Amores perros" (2000).

La también activista aseguró que cuando se enteró de que su compañero sería un hombre que contaba con dos denuncias informales de violencia contra las mujeres, habló con Sariñana y Carolina Rivera, esposa del director y también creadora de la serie, para decirle que no le parecía correcto que Pascacio (López) formara parte del equipo.

"Me dijeron, ‘¿quieres que le quite el trabajo?’, y le dije que yo no había tenido una mala experiencia con él, que solamente estaba preguntando, que se sume a un depredador a un proyecto que supuestamente es feminista. Y me dijo, ’pues es mi consentido, ¿cómo ves? es mi favorito’", recordó las palabras que Sariñana le había dado.

¿POR QUÉ SIGUIÓ EN EL PROYECTO?

La actriz confesó que entre las razones por las que decidió seguir en el proyecto estaban la necesidad de trabajar para su manutención y la de su familia y porque se trataba del primer papel protagonista de su carrera (de más de 30 años de trayectoria) con lo que la serie le brindaba la oportunidad de abrir espacios a más mujeres morenas de más de 40 años que solamente cuentan con el 0.001% de representación como principales en proyectos audiovisuales mexicanos.

El pasado 22 de marzo a Pascacio López se le abrió un juicio por el presunto delito de violación luego de que la actriz Sarah Nichols, también participante del proyecto, lo acusará por el delito de violación sexual. Nichols no fue la única víctima, pues Bauche levantó una denuncia por delitos en contra de la dignidad humana por violencia laboral contra el actor y lo acusó de haber abusado sexualmente de ella, al haberla forzado a besarlo durante las filmaciones.

"Había 'chats' en donde se apostaban a todas las mujeres de todos los departamentos (…) este hombre hizo una apuesta para ver quién me brincaba primero porque decía que andaba yo muy seriecita (…) hacía sonidos con connotación sexual frente a niños, chistes misóginos secundados por otro actor, nunca respetó el aislamiento y estábamos en la primera ola de la pandemia arriesgando nuestras vidas", comentó.

Las agresiones fueron subiendo de tono hasta que devino en un beso forzado que no contemplaba el guión durante una de las escenas del proyecto que la llevó a un estado de ansiedad que narra, nunca antes había experimentado y que hasta ahora la mantiene en terapia.

Además mencionó que durante el proceso de grabaciones comenzaron a llegar múltiples denuncias a la oficina de recursos humanos de Netflix de parte del equipo que hacían evidente, a los ojos de todos, la violencia con la que se manejaba López.

"Fernando Sariñana me pidió que no denunciara, que 'no la hiciera de tos' (escándalo) porque nos iban a quitar el proyecto, le dije que conocía las leyes, llevaba 20 años con agenda de género", recuerda.

El éxito de la serie fue inminente por lo que la segunda temporada fue aceptada y pese a todos los conflictos, Pascacio López fue considerado para la segunda parte por los productores, por lo que Bauche decidió no continuar.

"Me tuve que bajar cuando me enteré que lo querían llamar y le dieron llamado, el señor Sariñana se encaprichó en que este hombre regresara para demostrar que él podía más que 'una pinche prieta chaparra, pedera (problemática), loca', porque así se refería de mí (Sariñana). De los morenitos, decía, 'pinches nacos' y eso que él nos había llamado", aseguró.

Durante la charla la actriz dio consejos a las mujeres presentes para evitar este tipo de violencia por el que ella atravesó y las invitó a hacer sus denuncias ante las autoridades: "El silencio mata, premia al delito y te convierte en cómplice por omisión, no seamos cómplices del delito", finalizó.