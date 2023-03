El príncipe Harry acude a un tribunal en Londres por demanda contra tabloide

LONDRES - El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido, acudió este lunes al Tribunal Superior de Londres para una vista sobre su demanda contra la firma editora del tabloide Daily Mail, Associated Newspapers (ANL), por supuesta recopilación ilegal de información privada.

La presencia del duque de Sussex en Londres, que ha sido por sorpresa ya que vive en Los Ángeles tras abandonar la Casa Real británica en 2020, está relacionada con la demandas que él y otras celebridades han interpuesto contra la editora.

Entre los famosos también figuran el músico Elton John y las actrices Liz Hurley y Sadie Frost.

Sus abogados dijeron en ese momento que el grupo "se ha dado cuenta de pruebas convincentes y muy preocupantes de que han sido víctimas de horribles actividades delictivas y violaciones graves de la privacidad" por parte de ANL, también editora del dominical "The Mail On Sunday".

El grupo ha considerado que los actos ilegales incluyeron la contratación de investigadores privados para colocar en secreto dispositivos de escucha dentro de automóviles y casas y la grabación de conversaciones telefónicas privadas.

El editor respondió a las acusaciones describiéndolas en su día como "difamaciones absurdas".

La vista de este lunes es preliminar ya que está previsto que el proceso judicial dure varios días.

Tras apartarse de la Casa Real, el príncipe Enrique criticó a su familia y el supuesto mal trato que recibió su esposa, Meghan, a través de entrevistas concedidas a varios medios para divulgar su libro de memorias "En la sombra", que salió a la venta el pasado enero.

Declaración de Associated Newspapers:

Negamos categóricamente las gravísimas afirmaciones formuladas en este litigio y las defenderemos enérgicamente… si fuera necesario.

Sin embargo, es importante entender que la audiencia de esta semana no es el juicio, sino una solicitud preliminar de ANL de que estos reclamos deben anularse por dos motivos:

Los reclamos están prescritos. Se relacionan con eventos que se dice que tuvieron lugar hace 30 años, la gran mayoría antes de 2007. Según la ley, los reclamos de privacidad deben presentarse dentro de los seis años. Esto es para garantizar la justicia para todas las partes y para evitar que las pruebas se vean empañadas por recuerdos que se desvanecen, incapacidad mental y/o la muerte de posibles testigos (se sabe que al menos tres han muerto en este caso).

Si los reclamantes desean presentar reclamaciones fuera de ese plazo, la responsabilidad de presentar el caso recae sobre ellos. En esta acción, los demandantes son todas figuras públicas que tuvieron amplia oportunidad y recursos legales para presentar reclamos en el momento adecuado. ANL sostiene que no lo hicieron y, por lo tanto, estas afirmaciones deben ser eliminadas.

Ciertos reclamos violan una orden de restricción dictada por Lord Justice Leveson. Indebidamente incluyen información que creemos que solo pudo provenir de documentos proporcionados a la Investigación Leveson por Associated y otros grupos periodísticos bajo condiciones de estricta confidencialidad.

Todos los Demandantes están representados por el abogado David Sherborne, quien tuvo acceso a esta información como representante de los principales participantes en la Investigación hace once años. Los demandantes podrían haber podido usar esta información si se hubiera presentado una solicitud al Secretario de Justicia para obtener permiso para hacerlo. No lo hicieron, por lo que ANL sostiene que las afirmaciones basadas en esta información deben ser eliminadas.

ANL también ha presentado una solicitud, que no ha sido objetada, para anonimizar a los periodistas mencionados en las denuncias -algunos de los cuales ahora trabajan para otros grupos- hasta que el juez decida si las denuncias deben o no proceder. Este no es un intento de coartar la justicia abierta, en lo que creemos firmemente. Es para evitar que la reputación de distinguidos periodistas sea destruida por denuncias basadas en muchos casos en puras suposiciones e inferencias, en caso de que la acción no llegue a juicio completo, en el que tendrían la oportunidad de defenderse.

Cabe señalar que las Demandantes son todas figuras públicas representadas por el mismo grupo central de abogados e "investigadores" que han estado involucrados en todos los casos en los últimos años relacionados con otros grupos periodísticos. La única excepción es la baronesa Lawrence, por quien seguimos teniendo el mayor respeto.

Nos entristece profundamente que este grupo central la haya persuadido para presentar este caso sobre la base de pruebas tan dudosas que, según dos artículos publicados por el periodista de investigación Michael Gillard (https://theupsetterstrikes.substack.com/p/pantomime y https://theupsetterstrikes.substack.com/p/hart-attack ) ha sido proporcionada por un investigador privado que fue sentenciado a siete años de prisión por intentar pervertir el curso de la justicia y otros dos investigadores privados, quienes supuestamente han recibió pagos de una persona estrechamente relacionada con Hacked Off.