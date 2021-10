Orden judicial: Baldwin no sabía que el arma contenía munición activa

SANTA FE, N.M. - Un subdirector, sin saberlo, entregó a Alec Baldwin un arma cargada y le dijo que era seguro usarla en los momentos antes de que el actor le disparara fatalmente a un director de fotografía, según los registros judiciales publicados el viernes.

“Cold Gun”, anunció el subdirector, de acuerdo con una orden de registro presentada en un tribunal de Santa Fe.

En cambio, el arma estaba cargada con balas reales, y cuando Baldwin apretó el gatillo el jueves en el set de un western, mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins. El director Joel Souza, que estaba parado detrás de ella, resultó herido, según los registros.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe obtuvo la orden el viernes para que los investigadores pudieran documentar la escena en el rancho en las afueras de Santa Fe donde ocurrió el tiroteo. Intentaron examinar el traje manchado de sangre de Baldwin para la película "Rust", así como el arma que se disparó, otras armas de utilería y municiones, y cualquier metraje que pudiera existir.

El arma era una de las tres que la armero de la película, Hannah Gutiérrez, había colocado en un carro fuera de la estructura de madera donde se estaba actuando una escena, según los registros. El subdirector Dave Halls tomó el arma del carro y se la llevó adentro a Baldwin, sin saber que estaba cargada con rondas reales, escribió un detective en la solicitud de orden de registro.

No estaba claro cuántas rondas se dispararon. Gutiérrez sacó un casquillo de la pistola después del tiroteo y entregó el arma a la policía cuando llegaron, dicen los registros judiciales.

Halls no respondió de inmediato los mensajes telefónicos y de correo electrónico en busca de comentarios. Associated Press no pudo contactar a Gutiérrez, y varios mensajes enviados a las productoras afiliadas a la película no fueron respondidos de inmediato el viernes.

La supervisora ​​del guión de la película, Mamie Mitchell, dijo que estaba junto a Hutchins cuando le dispararon.

"Salí corriendo y llamé al 911 y dije 'Traigan a todos, envíen a todos'", dijo Mitchell a The Associated Press. “Esta mujer se fue al comienzo de su carrera. Era una mujer extraordinaria, raro, muy raro ".

Mitchell dijo que ella y otros miembros asistieron a un servicio conmemorativo privado el viernes por la noche en Santa Fe.

Baldwin describió el asesinato como un "trágico accidente".

“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial ”, escribió Baldwin en Twitter. "Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna".

No se presentaron cargos inmediatos y el portavoz del alguacil, Juan Ríos, dijo que a Baldwin se le permitió viajar.

"Es un hombre libre", dijo Ríos.