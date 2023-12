Muere a los 101 años Norman Lear, creador de icónicas comedias de la TV estadounidense

Norman Lear, el influyente empresario televisivo que dominó la programación de comedias del horario de máxima audiencia en la década de 1970, y que rompió barreras con comedias que exprimieron el humor de las feroces guerras culturales del país, falleció a los 101 años, dijo su familia este miércoles.

En una carrera asombrosamente prolífica que abarcó más de seis décadas, Lear creó o desarrolló algunas de las comedias más trascendentales en la historia de la televisión estadounidense, incluidas "All in the Family", "Sanford and Son", "Maude", "Good Times", " The Jeffersons” y “One Day at a Time”, así como la nueva versión de 2017 con un elenco latino.

Los enormemente populares programas de Lear abordaron temas candentes que los ejecutivos de las cadenas y algunos espectadores habían considerado tabú durante mucho tiempo, como el racismo, el sexismo, el movimiento de liberación de la mujer, el antisemitismo, el aborto, la homofobia, la guerra de Vietnam y el conflicto de clases. En su vida fuera de la pantalla, Lear fue un comprometido, progresista y abierto defensor de la responsabilidad cívica.

La creación más duradera de Lear podría ser Archie Bunker, el irascible antihéroe que protagoniza "All in the Family" (1971-79). Bunker, interpretado por Carroll O'Connor, era un patriarca familiar cascarrabias pero tierno que se ganó el cariño de millones de espectadores a pesar de sus opiniones regresivas, o tal vez gracias a ellas. Lear basó el personaje en su propio padre.

"A pesar de todos sus defectos, Archie amaba a su país y amaba a su familia, incluso cuando lo criticaron por su ignorancia y su intolerancia. Si Archie hubiera existido 50 años después, probablemente habría visto Fox News. Probablemente habría sido un votante de Donald Trump.

"Pero creo que ver la bandera estadounidense utilizada para atacar a la policía del Capitolio le habría repugnado", escribió Lear en un editorial publicado en The New York Times en julio de 2022, refiriéndose al motín del 6 de enero.

En el transcurso de su célebre carrera, Lear recibió una serie de honores, incluida la incorporación al Salón de la Fama de la Academia de Televisión; seis premios Emmy; un premio Peabody Lifetime Achievement Award; una Medalla Nacional de las Artes; y, más recientemente, el Premio Carol Burnett a la trayectoria en los Golden Globes virtuales en febrero de 2021.

Lear fue venerado por generaciones de showrunners, escritores, productores e intérpretes, que lo vieron como un talentoso maestro del entretenimiento de la pantalla chica y un revolucionario que hizo que la televisión fuera más políticamente vital, moralmente urgente y socialmente relevante. La huella de Lear se puede encontrar en innumerables series contemporáneas que confrontan el status quo estadounidense.

