Encuentran muerto al actor Gene Hackman y a su esposa en su casa en Nuevo México

El actor de 95 años Gene Hackman, ganador de dos Óscar, y su mujer, la pianista Betsy Arakawa, fueron hallados muertos esta madrugada en su casa en Santa Fe, en Nuevo México, según confirmó la policía a la prensa local.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, confirmó al Santa Fe New Mexican la noticia de la muerte del actor de Hollywood y su esposa, así como de su perro, sin especificar las causas del fallecimiento.

Hackman es recordado por interpretaciones suyas en clásicos como “The French Connection”, “The Conversation” y “Unforgiven”, las cuales lo convirtieron en uno de los intérpretes más respetados de Hollywood.

"No se sospecha que haya habido un crimen en esas muertes en este momento, pero no se ha determinado la causa exacta", agregó el comunicado de la policía.

El inmenso legado que deja Hackman

En una notable carrera actoral que duró seis décadas, Hackman se estableció como una de las estrellas de cine más distintivas y confiables de su generación. Formó parte de un grupo de protagonistas poco convencionales que ayudaron a definir el cine del "Nuevo Hollywood" de los años 70, pero fue igualmente destacado en los años 80 y 90.

Ganó su primer Oscar por su interpretación del feroz detective Jimmy “Popeye” Doyle en “The French Connection” de William Friedkin, donde se puso al volante de la que podría considerarse la persecución de autos más electrizante de la historia del cine. Cautivó al público en el thriller paranoico de Francis Ford Coppola “The Conversation” y deleitó a los espectadores más jóvenes como el villano Lex Luther en “Superman”.

Hackman, que parecía atraído por proyectos que exploraban áreas grises morales, ganó su segundo Oscar por su trabajo de reparto como el brutal sheriff Little Bill Daggett en “Unforgiven”, el drama western revisionista de Clint Eastwood.

En total, Hackman ganó dos premios de la Academia, cuatro Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores de Cine y dos premios BAFTA de la Academia Británica de Cine. También recibió nominaciones al Oscar por sus papeles en el influyente drama sobre delincuentes en fuga “Bonnie & Clyde”, el estudio de personajes “I Never Sang for My Father” y el polémico thriller “Mississippi Burning”.