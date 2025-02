Muere reconocido productor de hip-hop Irv Gotti a los 54 años

NUEVA YORK -- El productor neoyorquino Irv Gotti, quien junto a su hermano fundó la discográfica Murder Inc., a la que se atribuye haber producido algunos de los álbumes de rap y R&B más importantes de principios del siglo XXI, falleció a los 54 años, pero se desconoce la razón.

La muerte de Gotti, -cuyo real nombre era Irving Domingo Lorenzo-, que nació en el condado de Queens, fue informada a través de un comunicado en las redes por Def Jam Recordings, que era el sello matriz de Murder Inc. cuando se fundó en 1998, y donde Gotti también había trabajado como ejecutivo, destaca The New York Times.

"Su contribución a Def Jam ayudó a allanar el camino para la próxima generación de artistas y productores, una fuerza que reformuló el paisaje sonoro del hip hop y el R&B", señala el mensaje, en que dicen estar "profundamente entristecidos" por su muerte.

"Su genio creativo y su inquebrantable dedicación a la cultura dieron origen a innumerables éxitos y definieron una era musical que sigue resonando entre los fanáticos de todo el mundo", indicó además la discográfica en el comunicado.

Murder Inc. ayudó a lanzar las carreras del rapero Ja Rule y la cantante de R&B Ashanti y el éxito de estos impulsó al sello a la fama a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, recuerda el Times y también que se le atribuye haber ayudado a descubrir a los ahora famosos del hip-hop Jay-Z y DMX (1970-2021), a quien produjo su primer album 'It’s Dark and Hell Is Hot', que lanzó en 1988.

Se le atribuye además ser el productor de 28 éxitos de la lista Hot 100 de Billboard.

Entre los que lamentaron hoy su muerte está el rapero Fat Joe, que acompañó su mensaje con una foto en blanco y negro de Gotti: "Qué genio, Dios te bendiga Irv por todo lo que has hecho por el hip-hop. Cambiaste mi vida y siempre te amaré. Descansa en paz".