Representante de Colorado se convierte en la primera integrante de la Fuerza Aérea en ganar Miss America

Miss Colorado hizo historia el domingo cuando fue coronada Miss America, convirtiéndose en la primera miembro activa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en ganar el certamen de belleza.

La subteniente Madison Marsh ganó el codiciado título en la competencia de 2024 en Orlando, Florida.

La nativa de Arkansas, de 22 años, se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea con una licenciatura en física pocos días antes de ganar su título estatal el año pasado. También es pasante de posgrado en la Facultad de Medicina de Harvard y trabaja en el uso de inteligencia artificial para detectar el cáncer de páncreas, enfermedad que cobró la vida de su madre en 2018.

“Mi madre tenía 41 años, estaba completamente sana, era una gran corredora, triatleta y no tenía ninguno de los factores de riesgo”, dijo Marsh después de su victoria en Miss Colorado. “Quiero usar mi año (de reinado) para ser una voz para las personas que ya no pueden tener voz por sí mismas, porque ya no pueden estar con nosotros, porque han tenido que luchar contra uno de los cánceres más difíciles”, indicó entonces.

Ahora está cursando una maestría en política pública en la Escuela Kennedy de Harvard con su Beca Nacional Truman.

La dos veces finalista de la Beca Nacional de Astronautas y la Beca Rhodes ha realizado prácticas para la NASA y es piloto privado certificada, además de realizar esa labor en la Fuerza Aérea.

“Puedes lograr cualquier cosa. El cielo no es el límite y la única persona que te detiene eres tú”, dijo Marsh en una entrevista publicada en la cuenta oficial de Instagram de Miss America.