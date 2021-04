Khloé Kardashian dice que la presión por su físico es “insoportable”

LOS ÁNGELES - La estrella televisiva Khloé Kardashian aseguró que la presión por su estado físico es "insoportable" después de que miles de usuarios compartieran una foto suya en bañador que se publicó en internet sin su autorización.

"En verdad, la presión, el constante ridículo y el juicio al que he estado sometida toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre mi físico ha sido demasiado que soportar", escribió la "influencer" en una publicación.

El comentario, acompañado de un video en el que la hermana del clan Kardashian aparece bailando, llega después de que su equipo tratara de eliminar todo rastro de una imagen que un asistente publicó por error.

La fotografía, sin retocar, llamó la atención de numerosos internautas, que inmediatamente compararon la escena con otras publicadas por Khloé Kardashian.

"La foto publicada esta semana es bonita. Pero después de haber tenido problemas con mi imagen corporal toda mi vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora, con mala iluminación, que no refleja bien tu cuerpo después de trabajar tan duro, y luego la comparte con el mundo, una debe tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quien sea", afirmó.

La estrella explicó que es consciente de los comentarios que se hacen sobre su físico y de las constantes comparaciones con el resto de sus hermanas, con comentarios como "Khloé es la hermana gorda", "Khloé es la hermana fea" o "su padre no puede ser el mismo porque ella es muy diferente".

"Por supuesto que no estoy pidiendo empatía, pero sí que se me reconozca por ser humana", añadió tras admitir su estatus privilegiado.

"Me gustan un buen filtro, una buena luz y un poco de edición aquí y allá. Mi cuerpo, mi imagen y cómo lo comparto es algo que yo decido", finalizó.