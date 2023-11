Jennifer López anuncia nuevo álbum y película para el 2024

Jennifer López acaba de anunciar que lanzará un nuevo disco y protagonizará una nueva película en el 2024.

Se trata del álbum “This Is Me… Now”, que saldrá a la venta el 16 de febrero, según reporta NBC Today.

Se informó que el disco será una mezcla de rhythm and blues, pop contemporáneo y hip-hop.

La estrella de origen boricua también protagonizará la película “This Is Me… Now: The Film”, que le dará a sus fanáticos una mirada íntima a su vida personal, que incluirá su romance con su actual pareja, el actor Ben Affleck.

El film “es como nada que hayan visto de Jennifer López. Es una narración íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y un musical muy entretenido, que reimagina su vida amorosa, que siempre ha estado bajo la lupa pública”, según el comunicado.

La película, al igual que el álbum, estará disponible el 16 de febrero, y podrá verse en Prime.