Becky G recibe un reconocimiento en su ciudad natal en California

La cantante y actriz Becky G recibió el martes un homenaje en su ciudad natal de Inglewood, California.

La artista recibió una llave ceremonial de la ciudad en reconocimiento a su trabajo.

Calificándolo como el reconocimiento más importante de su carrera, la artista, cuyo nombre completo es Rebbeca Marie Gómez, habló sobre su educación en Inglewood al aceptar el reconocimiento en el Ayuntamiento.

“Reflexiono sobre mi vida mientras crecía aquí, en Inglewood, y no sería quien soy hoy si no fuera por las calles que me criaron”, dijo.

La nominada a varios premios Grammy abrió un camino al ser la primera latina en recibir el honor.

“La ciudad de Inglewood ha entregado cuatro llaves”, indicó el concejal de Inglewood, Eloy Morales Jr. “Esta es la primera llave para un artista latino y estamos muy orgullosos”, agregó.

“Es genial tener la llave de Inglewood ahora porque, sin duda, Inglewood siempre ha tenido la llave de mi corazón”, expresó Becky G.

Durante el evento, la ciudad reconoció a la cantante con otro honor que la sorprendió.

“Estoy orgulloso de anunciar que tendremos el primer mural de Becky G en la escuela primaria Oak Street”, dijo Ernesto Castillo, miembro de la junta escolar de Inglewood.

No está claro cuándo comenzará a crearse el mural ni cómo se verá el diseño una vez finalizado.