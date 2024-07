Fallece el exintegrante de Menudo, Adrián Olivares

PUERTO RICO - El exintegrante de la famosa banda Menudo, Adrián Olivares, falleció a los 48 años.

La noticia fue dada a conocer el lunes por su hija Eliana Olivares a través de las redes sociales.

“Me quedo sin palabras. Papi te amo por siempre. Me has mostrado amor, guía, fuerza y muchas más cosas que no sabría sin ti. Todavía no puedo procesar el hecho de que te has ido y que no puedo darte un abrazo ni decirte cuánto te amo. Eres el mejor papá que una niña puede pedir. Sé que estás en manos de Dios y estoy muy agradecida de tenerte como mi ángel de la guarda. Te amararé por siempre papi”, publicó su hija.

Sus excompañeros Roberto Avellanet y Sergio Blass también se expresaron.

“¡Aún estoy en shock! Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos. RIP Adrián.”, escribió Roberto Avellanet en Instagram.

“Vuela alto, hermanito, y mucha fortaleza para tu familia. Siempre fuiste maduro para tu edad y tu carisma inigualable. Siempre serás de los buenos y por siempre vivirás en nuestros corazones”, expresó Sergio Blass.

Olivares, de nacionalidad mexicana, formó parte de Menudo de 1990 a 1993.