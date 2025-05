¡A los gritos! Estalla la tensión entre los tres mosqueteros en LCDLF All-Stars

Lo que parecía una sólida amistad terminó en gritos y reproches en La Casa de los Famosos All-Stars. La tensión explotó este viernes luego de que Niurka otorgara tres puntos en la nominación a Rey Grupero, lo que desató una acalorada discusión en plena gala en vivo.

Caramelo no ocultó su indignación: “Al final de la jornada quien decide el final es el público, esos son los que no fallan y a eso no se le escapa a nadie”, expresó, visiblemente molesto. Por su parte, Rey Grupero no pudo evitar mostrar su decepción: “Si te dijera que no me dolió, sería un mentiroso. Se creó un cuento de hadas donde éramos los tres mosqueteros y terminó cortándonos la cabeza”.

Niurka, fiel a su estilo frontal, no se quedó callada y respondió: “Yo no le corté la cabeza a nadie, ellos se la cortaron solos. Yo he sido una buena persona… hasta que me quisieron cortar la cabeza a mí”.

La retadora por la salvación dedica su participación al "príncipe"

Mientras tanto, el juego por la salvación lo ganó Dania, quien ahora enfrentará a Caramelo —el líder de la semana— para pelear por el 100% del beneficio. Esta movida podría cambiar el curso del juego.

En la cuerda floja esta semana están Niurka, Alfredo Adame, Rey Grupero, Luca, Paulo y Rosa. La tensión en el cuarto Fuego aumenta, luego de dos semanas consecutivas de buena racha.

La competencia se intensifica y las alianzas empiezan a tambalearse, justo cuando más peligra la permanencia de varios favoritos.

