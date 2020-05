El nuevo récord de Bad Bunny y su última sorpresa

Bad Banny lanzó el domingo sin previo aviso el álbum "Las que no iban a salir", que se convierte en el cuarto disco de estudio del artista puertorriqueño. Y a la par, su segundo disco en solitario de, "YHLQMDLG" (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), impuso una marca como el álbum en español que más tiempo lleva entre los diez más vendidos de Billboard 200 de los Estados Unidos.

Así lo resaltó este lunes el propio artista en un retuit de un tuit de parte de la página Chart Data, que cada domingo publica el listado de Billboard 200.

Bad Bunny's 'YHLQMDLG' has now spent 10 weeks in the top 10 on the Billboard 200. It's the highest charting all-Spanish-language album in history (@sanbenito).