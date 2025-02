Ednita Nazario deja claro que no quiere que a Puerto Rico le pase “lo que le pasó a Hawaii”

MIAMI - Ednita Nazario lo tiene claro: no quiere que a Puerto Rico le pase lo que le pasó a Hawaii.

Por esta razón, la cantante boricua defiende su decisión de interpretar la canción "Lo que le pasó a Hawaii", de Bad Bunny, en su reciente concierto en el Coliseo de Puerto Rico.

La diva boricua, nacida en la sureña ciudad de Ponce, descarta que este momento de su espectáculo "Amor/Desamor", tuviera una connotación política. Por el contrario, afirma que como "puertorriqueñista", su deseo es resaltar la cultura de la isla, que es un territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1898.

"Yo soy puertorriqueña y soy puertorriqueñista, porque en mi casa me enseñaron, mi papá y mi mamá, que para saber para dónde tú vas, tú tienes que conocer de dónde tú vienes. Y de donde yo vengo hay muchas razones para sentirme orgullosa. Yo me siento bien orgullosa de ser puertorriqueña", expresó la legendaria vocalista en entrevista con TELEMUNDO Digital.

La letra de "Lo que le pasó a Hawaii" es un lamento que aborda el éxodo de puertorriqueños a Estados Unidos y el temor de la pérdida de la identidad cultural de la isla.

"Se oye al jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse pa' Orlando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no sueltes la bandera ni olvides el lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii", interpreta Bad Bunny.

Ednita enfrentó todo tipo de comentarios tras interpretar esta canción: desde elogios hasta críticas de algunos sectores que la tildaron de antiestadounidense.

"Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Mi intención nunca es política. Yo no hago planteamientos políticos. Yo no hago política partidista, no me interesa la política partidista. No me interesa la politiquería", agregó la intérprete de temas como "Vengada", "Un corazón hecho pedazos" o "Más grande que grande".

Ednita afirma que su único interés es difundir la cultura de su patria. "Yo soy puertorriqueñista. No soy ni comunista, ni izquierdista, ni ninguno de los 'ista'. Yo soy puertorriqueñista, estoy a favor de mi cultura, de mi gente, de mi país, de conocer nuestra historia", recalcó.

Sin miedo a las críticas

Y de igual modo, descartó ser antiestadounidense, como algunas personas han señalado tras incluir la canción del reguetonero en el repertorio de su espectáculo.

"Yo no soy antiamericana, yo soy ciudadana americana de nacimiento, y yo nací en Puerto Rico. Yo no tengo ningún conflicto de identidad", señaló.

Por esto, la posibilidad de recibir críticas por la interpretación de la canción de Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, no la intimidó.

"Respeto también que no soy monedita de oro pa’ caerle bien a todo el mundo, y que cada cual va a verme, a juzgarme, basado en sus criterios", declaró.

"Esa canción ('Lo que le pasó a Hawaii') a mí me conmovió. Primero, que el proyecto completo de Benito (el álbum 'Debí tirar más fotos') a mí me conmovió", aseguró.

La artista, considerada la máxima figura femenina de la música puertorriqueña, elogió la decisión de Bad Bunny de resaltar su cultura mientras disfruta de una plataforma global.

"Que en un momento donde él tiene una visibilidad tan grande, que es una visibilidad global, ocupando el espacio de un fenómeno, él se ocupa de decir: 'Yo vengo de aquí (Puerto Rico)'. Porque no es hablar de su comunidad de reguetón, ni de trap, él habla de su país, de su pueblo, de su gente, de sus costumbres, de su historia. A mí eso me pareció bellísimo", indicó la vocalista.

"Y despierta una curiosidad y un interés en la juventud que lo sigue, y despierta un nivel de conciencia, de autoestima, que era vital. No solamente para la juventud, que se sienta orgullosa de que viven en esa isla, aunque estemos pasando por momentos muy difíciles. Sino que tienen un punto de conexión con las generaciones anteriores. Y por primera vez, tú ves padres y abuelos, y gente que no soporta el reguetón, no aguanta la música urbana, de pronto dice: 'Pero eso me gusta'", observó.

"Yo no quiero que nos pase lo que le pasó a Hawaii"

Ednita Nazario relató que, tras ver un documental con entrevistas a hawaianos, comprendió que no quiere que Puerto Rico sea un destino al que los turistas acudan solamente para quedarse en un hotel, sin adentrarse en la rica cultura de la isla.

"En un documental, yo vi una entrevista que le hicieron a unos hawaianos, que dijeron: 'A nosotros nos gustaría que vinieran visitantes, no que vinieran turistas. A nosotros nos gustaría que la gente viniera a Hawaii a conocernos, a conocer nuestra cultura, a conocer quiénes somos nosotros, porque tenemos una cultura milenaria y diferente. Nos gustaría que en vez de que vinieran a encerrarse a un resort, a aislarse, que nos conocieran, que tuvieran la curiosidad de saber por qué somos cómo somos, de dónde venimos'", explicó.

Y esto es exactamente lo que, afirma, no desea que sea el destino de Puerto Rico.

"A mí eso me conmovió, porque mi papá decía eso mismo, que nosotros (los puertorriqueños) debíamos ser siempre buenos anfitriones, porque para venir a Puerto Rico, tú no pasabas por accidente. Tú tenías que tomar la decisión de venir a Puerto Rico. Por lo tanto, un visitante hacía un esfuerzo por venirnos a ver. Entonces había que tratarlo bien y enseñarle quiénes somos", recordó.

"Y en cuanto a la visión que tiene la gente en cuanto a la cuestión de la canción, para mí esto no es un planteamiento político, ni filosófico-político. Pero yo no quiero que a Puerto Rico le pase lo que le pasó a Hawaii tampoco", concluyó con firmeza.