Captado en video: atacan al comediante Dave Chappelle en pleno show

LOS ÁNGELES, California - Un hombre que, según la policía, estaba armado con la réplica de un arma, subió al escenario y derribó al comediante Dave Chappelle mientras actuaba en un festival de comedia de Los Ángeles el martes por la noche.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó este miércoles temprano el ataque y dijo que el arma que llevaba el hombre puede expulsar la hoja de un cuchillo "cuando se dispara correctamente". No está claro si el fan intentó usar el arma.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El sospechoso, identificado como Isaiah Lee, de 23 años, enfrenta cargos de agresión con un arma mortal, según confirmó LAPD este miércoles.

Varios videos y relatos publicados en internet mostraban al hombre trepando al frente del escenario del Hollywood Bowl y corriendo hacia Chappelle. Al menos un video mostraba al comediante cayendo al suelo, con varias otras personas corriendo para detener a la persona.

El atacante, un miembro de la audiencia en el espectáculo, fue detenido por el equipo de seguridad del lugar y luego llevado al hospital con "lesiones superficiales", dijo LAPD. Un video publicado en internet del presunto atacante parecía mostrar al hombre no identificado en una camilla con el codo doblado en un ángulo extraño.

Ni Chappelle ni ningún oficial resultó herido, dijo la policía.

La reportera de Buzzfeed, Brianna Sacks, también compartió un video que muestra a Lee subido a una ambulancia. Sacks dijo que, antes del ataque, el comediante habló sobre una mayor seguridad a su alrededor a raíz de la reacción violenta generalizada por las bromas que hizo sobre la comunidad transgénero.

En otoño, algunos empleados de Netflix organizaron una huelga en Hollywood para protestar por la decisión de la compañía de transmitir uno de los especiales de comedia de Chappelle, "The Closer", que dijeron que incluía comentarios transfóbicos.

El comediante se presentó en Boston y habló brevemente sobre el incidente en los Oscar. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El motivo del ataque del martes por la noche no está claro.

Chappelle estaba realizando, el martes por la noche, su acto en el anfiteatro Hollywood Bowl como parte de Netflix Is a Joke: The Festival, que se llevará a cabo del 28 de abril al 8 de mayo.

CHRIS ROCK ESTABA PRESENTE DURANTE EL INCIDENTE

Otros actos enumerados en la alineación junto a Chappelle incluyeron a Leslie Jones, Jon Stewart y Chris Rock, un comediante que recientemente también enfrentó violencia en el escenario cuando Will Smith lo abofeteó en los Premios de la Academia en marzo.

Los representantes de Dave Chappelle y el Hollywood Bowl no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

El lugar dijo en su sitio web que el espectáculo sería una "experiencia sin teléfono" y que se requeriría que los asistentes aseguraran sus teléfonos dentro de bolsas especialmente diseñadas. Al menos una persona que compartió un video del incidente dijo que había "olvidado" un segundo teléfono en su bolso.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.