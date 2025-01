Estrellas de la música se unen para recaudar fondos para los afectados por incendios en California

INGLEWOOD, California - Estrellas del pop, socorristas, rockeros y aquellos que lo han perdido todo en los devastadores incendios del área de Los Ángeles se unieron para "FireAid", un enorme concierto benéfico el jueves que combinó actuaciones espectaculares y conmovedoras historias de supervivientes tras la destrucción.

En una noche llena de sorpresas, un homenaje a Nirvana, con St. Vincent, Kim Gordon y Joan Jett cantando en lugar del fallecido vocalista Kurt Cobain, encabezó la lista. Interpretaron "Breed", "School" y "Territorial Pissings" respectivamente, elecciones inspiradas e inesperadas para las que estuvieron acompañadas por los tres miembros sobrevivientes de la banda: Krist Novoselic, Dave Grohl y Pat Smear.

Luego apareció la hija del baterista Dave Grohl, Violet, para entonar "All Apologies".

Lady Gaga cerró el evento, y después de interpretar con energía "Shallow" y "Always Remember Us This Way", de la película "A Star Is Born" (2018), tocó una nueva canción en el piano. "Es solo para esta noche, es solo para ustedes", dijo sobre la canción que escribió con su prometido, el empresario Michael Polansky. "El tiempo sana", afirmó".

"Todo lo que necesito es tiempo para curar mis alas rotas y luego volaré", cantó en inglés en la tonada pop folk.

Green Day inició el gran espectáculo lanzándose con "Last Night on Earth" en el Kia Forum y pronto se les unió Billie Eilish para la primera sorpresa de la noche. La letra de la canción se ajustaba sorprendente a la ocasión: "Si pierdo todo en el fuego, te enviaré todo mi amor".

Después de su actuación, el líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, abrazó al actor Billy Crystal, quien estaba allí para dar la bienvenida al público en el Kia Forum.

"Nuestro objetivo es simple esta noche, gastar más dinero del que los Dodgers gastaron en agentes libres", bromeó. Le dijo al público que U2 ofreció la primera gran donación de la noche: $1 millón.

Crystal dijo que llevaba puesta la ropa que tenía cuando evacuó. Perdió su hogar en el barrio de Pacific Palisades, donde vivió durante 46 años.

EL SUR DE CALIFORNIA REPRESENTADO

¿Hay alguna banda que represente más al sur de California en espíritu y geografía que los Red Hot Chili Peppers? El bajista Flea hizo una parada de manos en el escenario vistiendo solo un pequeño traje de baño antes de lanzarse a una de sus innumerables odas al estado: "Dani California", "Californication" y "Under the Bridge".

El primer momento realmente angelino vino de una actuación sorpresa de Dr. Dre. El progenitor del hip hop de la costa oeste interpretó "Still D.R.E." con Anderson .Paak y Sheila E. antes de pasar a "California Love" de Tupac y Dre.

A continuación, la figura emblemática del folk de Laurel Canyon interpretó una conmovedora versión de "Both Sides Now" de Joni Mitchell.

Más tarde en la noche, las leyendas del ska punk del condado de Orange, No Doubt, que recientemente se han reunido, se lanzaron con "Just a Girl", "Don’t Speak" y "Spiderwebs", liderados por la vocalista Gwen Stefani.

Katy Perry se unió al Coro de Pasadena para "Rise", antes de entonar "Roar" y "California Gurls". Desfiló por el escenario con la bandera del estado de California en la mano.

Y Eilish y su hermano Finneas, quienes son residentes de Los Ángeles de toda la vida, interpretaron hermosas versiones acústicas de sus éxitos recientes "Wildflower", "The Greatest" y "Birds of a Feather".

DOS RECINTOS, UN GRAN CONCIERTO

"FireAid" extendió sus actuaciones entre dos sedes, el Kia Forum y el Intuit Dome, proporcionando una transmisión de música casi continua durante casi seis horas. Detrás de las primeras actuaciones, imágenes de bomberos y la devastación causada por los incendios aparecieron en pantalla.

Olivia Rodrigo, Stevie Wonder, Sting y Pink ofrecieron actuaciones memorables.

Stevie Nicks interpretó "Edge of Seventeen", "Stand Back" y "Landslide", y contó la historia de cómo evacuó su hogar en Pacific Palisades que milagrosamente no se quemó. Su casa es principalmente de madera, construida en 1938, y dijo que su pérdida habría destruido toda la calle.

Earth, Wind & Fire hizo un popurrí de sus mayores éxitos: "That’s the Way of the World", "Shining Star" y "September". The Black Crowes acompañaron a John Fogerty en "Have You Ever Seen the Rain?". Luego se unió Slash.

Lil Baby ofreció un raro descanso de hip hop en una noche de mayormente pop y rock, con sus éxitos "So Sorry" y "Emotionally Scarred".

Tate McRae interpretó su corte de 2020 "You Broke Me First" y una versión de "Don’t Dream It’s Over" de Crowded House. Jelly Roll trajo música country al evento, interpretando su éxito "I Am Not Okay" y una versión de "Hollywood Nights" de Bob Seger con el baterista de Blink-182, Travis Barker.

MÚSICA Y RELATOS DE AFECTADOS POR EL FUEGO

Entre las presentaciones, se incluyeron testimonios de supervivientes que perdieron sus hogares, tanto en persona como en video.

Los no famosos aportaron corazón. La familia Williams, incluidas cuatro hijas y su madre, subieron al escenario y contaron que perdieron cuatro hogares en Altadena. Presentaron a la banda de folk rock Dawes, cuyos miembros también fueron afectados directamente por el incendio Eaton.

Taylor Goldsmith de Dawes perdió una parte de la casa de Altadena que comparte con su esposa, la actriz y cantante Mandy Moore, y su estudio de grabación en casa e instrumentos fueron destruidos. El hermano de Goldsmith y compañero de banda, Griffin Goldsmith, y su esposa embarazada también perdieron su hogar en el incendio.

El ánimo estaba alto. "Agradecemos este momento. Espero que la gente recuerde este concierto para siempre", expresó Scott Jones, de 54 años, quien llevó a su hija al concierto en el Kia Forum. El residente de Los Ángeles y su hija llevaban camisetas negras que decían "Socorristas" en el pecho.

"Espero que algunos de los bomberos que puedan asistir vengan y se relajen un poco. Lo necesitan. Apoyo lo que han hecho por esta ciudad", indicó Jones.

LAS DONACIONES SON LAS PROTAGONISTAS

Durante todo el espectáculo, se alentó a los espectadores y asistentes a donar a través de FireAidLA.org.

El propietario de Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, y su esposa Connie, prometieron igualar todas las donaciones hechas durante la transmisión en vivo, duplicando los ingresos. Crystal señaló que debido a su anuncio, la donación de $1 millón de U2 valía el doble de esa cantidad.

Todos los ingresos irán a los afectados. Las donaciones de FireAid son libres de impuestos federales y se distribuirán bajo la Fundación Annenberg, que junto con FireAid ha formado un pequeño comité de asesoría.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo revisó la traducción.