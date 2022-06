Cómo hacer el casting para el concurso basado en la serie Squid Game, de Netflix

Los Ángeles- Netflix está trabajando en "Squid Game: The Challenge", un concurso inspirado en la serie surcoreana homónima y que pretende convertirse en "la mayor producción televisiva" de la historia.

El concurso, con tintes de "reality" show, contará con 456 participantes y $4.56 millones de premio, informaron desde la plataforma de "streaming" en un comunicado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según el vicepresidente de Netflix para series no guionizadas y documentales, Brandon Riegg, lo que se busca es convertir "el mundo ficticio en realidad" en una competición de alcance masivo que también será "un experimento social".

"Se trata del mayor número de concursantes y el mayor premio en metálico de la historia de un programa de televisión", había revelado horas antes la jefa ejecutiva de Netflix para productos televisivos, Bela Bajaria, en un festival de medios en Canadá, según informó la prensa especializada en Hollywood presente en este evento.

Tras el anuncio de Bajaria, la compañía publicó un breve video sobre el concurso en sus redes sociales para informar de que el casting para acceder al "reality" de la exitosa producción está abierto y los seguidores que así lo deseen pueden postularse a través de la página SquidGameCasting.com.

REQUISITOS PARA APLICAR A SQUID GAME: THE CHALLENGE

De acuerdo a la página del casting estos son los requisitos básicos, aparte de aceptar todos los términos y condiciones. Si la persona vive en Estados Unidos debe:

Tener o tendrá al menos 21 años al momento de solicitar entrar a Squid Game: The Challenge*

Tiene derecho a residir legalmente en los EE. UU.

Debe estar disponible para participar en el programa durante un máximo de 4 semanas, que actualmente se prevé que sea a principios de 2023. Tener en cuenta que esto puede cambiar a nuestra discreción sin previo aviso;

Debe tener un pasaporte válido para todo el período de filmación si es seleccionado y tener derecho y poder viajar a todos los lugares que especifiquemos.

No estar empleado o contratado y no ha sido empleado o contratado anteriormente por ninguna empresa dentro de All3 Media Group y/o Netflix y no es un familiar inmediato de un empleado o trabajador de ninguna empresa dentro de All3 Media Group y/o Netflix.

Adicionalmente la aplicación para optar a participar pide que proveas información y también un video y fotos. En el video, de máximo 1 minuto de duración, el interesado debe decir sobre sus aficiones. por qué quiere estar en Squid Game: The Challenge, cuál sería su plan de juego y qué haría con un gran premio en efectivo si ganara. Si la persona tiene algún problema con la creación de un video, debe enviar un correo electrónico a support@squidgamecasting.com

Vale decir que el registro hace hincapié en que la persona "NO incluya ninguna información personal o confidencial en su correo electrónico (por ejemplo, dirección, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir, número de seguro social, información financiera, etc.)".

También detallan que para grabar el video pongas tu teléfono/dispositivo en modo horizontal, te sientes en un lugar tranquilo y bien iluminado, no uses un filtro en tu video y que no dure más de 1 minuto.

LO QUE SE SABE HASTA AHORA DE SQUID GAME: THE CHALLENGE

El comunicado de Netflix detalla que el concurso, que no contará con pruebas de vida o muerte, constará de diez episodios en esta primera temporada y será emitido íntegramente en inglés.

La plataforma pretende reclutar a personas de todo el mundo para el "reality", pero el único requisito hasta el momento es que sean perfectamente angloparlantes, ya que las instrucciones del juego se darán -como en la propia serie- a través de un altavoz y en inglés.

Hasta ahora no han trascendido más detalles acerca de si el último "superviviente" de las pruebas será quien se embolse los $4.56 millones de premio o si se repartirán entre los distintos finalistas.

"Hay mucho en juego, pero el peor final será irse a casa con las manos vacías", reza el comunicado de Netflix. Este "reality" se rodará en Reino Unido y estará producido por las compañías Studio Lambert y The Garden que, a su vez, integran el conglomerado audiovisual ITV Studios.

La noticia de la realización de este concurso llega dos días después de que Netflix renovara oficialmente la segunda temporada de la serie "Squid Game", la producción más exitosa de la historia de la plataforma.