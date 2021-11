Conmoción en Brasil: muere a los 26 años la “reina del sufrimiento” en un accidente aéreo

Ontem eu falei pra você que eu te amo. ONTEM. Depois de, mais uma vez, você me exaltar e me colocar lá em cima sem medo pq você sabe o quão foda você é. Meu Deus. Eu não to conseguindo acreditar que isso aconteceu. Porque esse acidente, meu Deus???? Eu tô sem reação. pic.twitter.com/UTb2mcnabV