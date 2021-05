Actor Billy Porter revela que es VIH positivo

NUEVA YORK - Billy Porter rompió el silencio sobre su diagnóstico de VIH al decir que no se lo contó a casi nadie durante 14 años por vergüenza y temor a represalias y marginación en la industria del espectáculo.

“La verdad es la curación. Y espero que esto me libere. Espero que esto me libere para poder experimentar una alegría real pura, para que pueda experimentar la paz, para que pueda experimentar la intimidad, para que pueda tener relaciones sexuales sin vergüenza. Esto es por mí”, dijo el galardonado astro de “Pose” a The Hollywood Reporter en una entrevista publicada el miércoles.

El actor de 51 años, que ganó un premio Emmy por su personaje VIH positivo de "Pray Tell" en la serie de FX, dijo que el aislamiento de la pandemia lo llevó a reflexionar sobre su secreto, que le ocultó a su madre y a los participantes en la serie dramática ambientada en Nueva York durante el apogeo de la crisis del sida en los 80.

Decírselo a su madre fue lo más difícil. Al haber crecido en la iglesia pentecostal, en el seno de una familia intensamente religiosa, el actor de teatro, cine y televisión dijo que la vergüenza de ser queer se veía agravada por su condición de VIH.

“Ella dijo: ‘¿Has cargado esto durante 14 años? No vuelvas a hacer esto nunca más. Soy tu madre, te amo pase lo que pase’”, recordó Porter.

Dijo que hoy está lo “más saludable que he estado”.

Porter dijo que 2007, el año en que lo diagnosticaron, fue el peor de su vida. Además de su estado serológico, ese año también le diagnosticaron diabetes tipo 2 y firmó documentos de quiebra.

“Sobreviví para poder contar la historia. Para eso estoy aquí”, dijo. “Yo soy la vasija y emocionalmente eso era suficiente, hasta que dejó de serlo. Hasta que me casé (en 2017). Ahora estoy tratando de tener una familia; ahora no soy solo yo. Es hora de crecer y seguir adelante porque la vergüenza es destructiva y, si no se resuelve, puede destruir todo a su paso”, indicó.

“Pose” está en su tercera temporada, la última para la serie de Porter. El actor está escribiendo un libro de memorias, trabajando en un documental de Netflix sobre su vida y este año interpretará a un hada madrina sin género en una nueva versión cinematográfica de “La Cenicienta” que se estrenaría en septiembre en Amazon Prime.